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上海招牌「靈堂風」網友驚「上街如上墳 購物如奔喪」

2019-03-26 10:50聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

香港星島日報報導，近日，有大陸網友在新浪發帖稱，上海市靜安區常德路的店鋪招牌整體被換成了黑底白字。對此，網民們紛紛表示一言難盡，有大陸網友稱，「充滿清明節氣氛。」更有網友吐槽是「墓地風格」。有路人表示：這顏色搭配也太嚇人了，夏天在這裡逛街都不用開冷氣了。

上海市靜安區總工會隨即作出回應稱，區總工會高度重視，經現場核實了解，因區工人文化宮在外立面整治過程中，對店招店牌設計的顏色搭配考慮不夠周全。未來會誠懇接受網友意見，並責成區工人文化宮及時整改。

對於官方回應，有網友說：「畢竟是上海，知錯能改好」。

有大陸網友稱，上海這些招牌，是「靈堂風」，上街如上墳，購物如奔喪。（每日頭條網）
有大陸網友稱，上海這些招牌，是「靈堂風」，上街如上墳，購物如奔喪。（每日頭條網）
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上海招牌黑白配，大陸網友大嘆有「墓地風」，更有網友調侃「上街如上墳」。（星島網）
上海招牌黑白配，大陸網友大嘆有「墓地風」，更有網友調侃「上街如上墳」。（星島網）
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