上海招牌「靈堂風」網友驚「上街如上墳 購物如奔喪」

2019-03-26 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據香港星島日報報導，近日，有大陸網友在新浪發帖稱，上海市靜安區常德路的店鋪招牌整體被換成了黑底白字。對此，網民們紛紛表示一言難盡，有大陸網友稱，「充滿清明節氣氛。」更有網友吐槽是「墓地風格」。有路人表示：這顏色搭配也太嚇人了，夏天在這裡逛街都不用開冷氣了。

上海市靜安區總工會隨即作出回應稱，區總工會高度重視，經現場核實了解，因區工人文化宮在外立面整治過程中，對店招店牌設計的顏色搭配考慮不夠周全。未來會誠懇接受網友意見，並責成區工人文化宮及時整改。