IT男網戀被騙300萬後跳河自殺 至死不知對方是男人

2019-03-26 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



詐騙案情光怪陸離，港媒就披露一起IT男網戀被騙300萬後自殺，但至死仍不知對方是男人的案件。

據香港星島日報，今年初，常州一名從事IT的男子周舟（化名）因網戀而在3年多的時間被騙走65萬人民幣，約300萬元新台幣，於是留下一封簡短的遺書後跳河自殺，更令人唏噓的是，周舟至死都不知道，騙徒的真身其實是個男人。

常州市武進區檢察院今天通報，目前疑犯已被批捕，案件還在進一步調查中。

周舟的屍體是在離家不遠的一條小河裡找到的，案發時，距離他40歲生日還有半個月。

性格內向的周舟，生前在常州一家企業從事網路相關工作，是個典型的IT男，不善與人交流，一直過著單身生活。

2015年9月，周舟在網上交了一個網友，對方自稱「麗麗」（化名），是一個婚姻不幸的年輕女子。在兩人的聊天過程中，麗麗不但言語熱情，還主動給周舟發來了自己的照片和私密視頻。

見「麗麗」發來的多張照片中都是同一個人，信以為真的周舟隨即迷戀上這個素不相識的美女。在兩人交往過程中，「麗麗」經常以各種理由向周舟要錢，而為了取悅對方，周舟從沒拒絕，短短3年裡先後通過發紅包、轉帳等方式，給對方轉款約65萬人民幣，當中還包括用作歸還房貸的錢。

直至去年底，周舟陷入財困向「麗麗」求助，卻被無情拒絕，他才意識到自己可能受騙。其後他多次與「麗麗」交涉無果，最後以極端的方式了結生命。

據了解，疑犯姓楊，江西贛州人，在常州一家奶茶店工作，「我覺得這個人出手很豪爽，就把性別也改成女的，想從他那裡弄點錢花。」楊某供稱。