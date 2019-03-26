長三角鐵路 增開客車19.5對

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



鐵路上海局集團有限公司表示，4月10日零時起，長三角鐵路將實施新的列車運行圖，屆時將增開旅客列車19.5對，其中日常線11對、周末線6.5對、高峰線2對。調圖後，旅客出行更加便捷，鐵路客貨運供給能力進一步提升，將助力長三角地區更高質量一體化發展。

中新社報導，調圖後，寧波地區前往被譽為黃金旅遊線路的杭黃高鐵沿線車站，不再需經杭州中轉。鐵路部門將開通鰲江（溫州南）至黃山北的高鐵列車1對。

這意味著，坐高鐵從寧波到黃山大約只要3小時，到千島湖大約需要2.5小時。若自駕出行，寧波到黃山的車程超過5小時。同為旅遊城市的安徽池州，將首次常態化開行至上海虹橋的始發終到列車1對。

新圖中，啟東、海門將首次迎來始發直通旅客列車，現在開行的太原至南通間的列車，調圖後將調整為海門站始發終到；洛陽至南通間的列車，調整為啟東站始發終到。寧啟鐵路還將增開旅客列車4對，其中周末線2對、高峰線2對。

本次調圖，安徽、江蘇兩省與浙西南城市間的開行列車趟次進一步增加，合肥南增開1對至溫州南（鰲江）的列車，增開1對至麗水的列車；南京增開1對至溫州南（蒼南）的列車。本次調整列車運行圖還增加了合肥至蕪湖、徐州至連雲港等旅客列車。

為滿足蘇滬早通勤客流需求，蘇州站周一至周五增開1列至上海站的G7203次列車。該列車蘇州站6:53始發，經停蘇州園區（7:02發車），7:25終到上海站，定員1112人，進一步增加了蘇滬間早高峰通勤專列運力供給，方便了蘇滬間通勤居民出行。