商合杭高鐵隧道 全線貫通

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



商（丘）合（肥）杭（州）高速鐵路最長隧道——太湖山隧道上周順利貫通，標誌著商合杭全線隧道已全部完成貫通，為計劃明年上半年開通的商合杭高鐵奠定堅實基礎。

中新社報導，由京福鐵路客運專線安徽有限責任公司建設、中鐵建大橋局四公司承建的商合杭高鐵最長隧道—太湖山隧道，位於安徽省馬鞍山市含山縣境內，全長3618米，設計標準為時速350公里雙線高鐵隧道。

京福鐵路客運專線安徽有限責任公司相關技術人員介紹，太湖山隧道地質條件複雜，穿越多條斷層、岩溶富水區及圍岩破碎帶，施工技術難度大，是商合杭高鐵全線最長、地質條件最複雜、開挖工法最多的一條隧道，為單洞雙線隧道，屬商合杭高速鐵路全線重點控制性工程。

同時，太湖山隧道穿過太湖山國家級森林公園，環保要求高。對此，鐵路建設採取五級沉澱池污水處理等環保措施，確保環保指標達到要求。

商合杭高鐵從中原至江淮到東部沿海，縱貫豫皖浙三省，是中國客運專線網中的重要幹線和華東地區南北向的第二客運通道。這條鐵路北起河南商丘，向南經安徽省亳州、阜陽、淮南、合肥、蕪湖、宣城和浙江省湖州市，終至杭州，全長794.55公里，設計時速350公里。

作為中國「八縱八橫」路網規劃和北京至香港九龍高鐵的重要組成，商合杭高鐵全線在2020年建成通車後，將實現「華東第二通道」客運與貨運分流運輸，並與長三角城際鐵路網互聯互通。