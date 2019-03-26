西安絲路旅博會 29日開幕

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019西安絲路旅博會將於3月29日至31日舉行，近年「絲路旅遊」正逐漸升溫。陝西省文化和旅遊廳日前透露，作為中國首個以絲綢之路為主題的國際專業旅遊展會，前五屆西安絲綢之路國際旅遊博覽會累計簽約項目合同金額1300億元人民幣。

中新社報導，隨著一帶一路建設持續推進，沿線國家和地區在經濟、文化、旅遊等方面的交流合作日益密切，絲綢之路旅遊品牌也成為遊客青睞的旅遊線路之一。陝西不斷深化與絲綢之路沿線國家和地區在旅遊業方面的交流與合作，持續擴大絲綢之路旅遊品牌影響力。

作為中國首個以絲綢之路為主題的國際專業旅遊展會，西安絲綢之路國際旅遊博覽會圍繞“打造國際一流旅遊交易會”的目標，為國際文化和旅遊合作交流搭建重要平台。

自2014年至今，前五屆博覽會累計吸引了175個國家和地區參展（部分國家和地區重複計算）。博覽會期間簽約項目合同金額1300多億元人民幣，公眾參觀接近40萬人次。 陝西省文化和旅遊廳副巡視員孟寶民介紹，2019西安絲綢之路國際旅遊博覽會將由陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆5省（區）文化和旅遊廳以及新疆生產建設兵團文化體育廣電和旅遊局6家單位聯合主辦，這是西北地區突出絲綢之路主題，共享、共建絲綢之路旅遊品牌，持續深化合作交流的具體表現。

孟寶民說，截至目前，參加本屆博覽會的有來自30多個國家和地區的國際參展商及買家，中國31個省區市共500余家旅遊機構、航空公司、旅遊媒體等，國內外特邀買家400餘名。