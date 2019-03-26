親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

西安絲路旅博會 29日開幕

2019-03-26 02:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019西安絲路旅博會將於3月29日至31日舉行，近年「絲路旅遊」正逐漸升溫。陝西省文化和旅遊廳日前透露，作為中國首個以絲綢之路為主題的國際專業旅遊展會，前五屆西安絲綢之路國際旅遊博覽會累計簽約項目合同金額1300億元人民幣

中新社報導，隨著一帶一路建設持續推進，沿線國家和地區在經濟、文化、旅遊等方面的交流合作日益密切，絲綢之路旅遊品牌也成為遊客青睞的旅遊線路之一。陝西不斷深化與絲綢之路沿線國家和地區在旅遊業方面的交流與合作，持續擴大絲綢之路旅遊品牌影響力。

作為中國首個以絲綢之路為主題的國際專業旅遊展會，西安絲綢之路國際旅遊博覽會圍繞“打造國際一流旅遊交易會”的目標，為國際文化和旅遊合作交流搭建重要平台。

自2014年至今，前五屆博覽會累計吸引了175個國家和地區參展（部分國家和地區重複計算）。博覽會期間簽約項目合同金額1300多億元人民幣，公眾參觀接近40萬人次。 陝西省文化和旅遊廳副巡視員孟寶民介紹，2019西安絲綢之路國際旅遊博覽會將由陝西、甘肅、寧夏、青海、新疆5省（區）文化和旅遊廳以及新疆生產建設兵團文化體育廣電和旅遊局6家單位聯合主辦，這是西北地區突出絲綢之路主題，共享、共建絲綢之路旅遊品牌，持續深化合作交流的具體表現。

孟寶民說，截至目前，參加本屆博覽會的有來自30多個國家和地區的國際參展商及買家，中國31個省區市共500余家旅遊機構、航空公司、旅遊媒體等，國內外特邀買家400餘名。

人民幣新疆一帶一路

相關新聞

香港麻疹爆發 有確診患者到過台灣

2019-03-26 00:14

湄洲島＆金馬澎 深化旅遊合作

2019-03-26 02:23

惠州機場 夏秋航班換季

2019-03-26 02:23

不怕暖冬 黑河寒地試車走俏

2019-03-26 02:23

北京至青島 4月10日起 3小時可到

2019-03-26 02:23

共享充電 e精靈滿足電動汽車

2019-03-26 02:23

清明連假 江南迎旅遊高峰

2019-03-26 02:23

商合杭高鐵隧道 全線貫通

2019-03-26 02:23

長三角鐵路 增開客車19.5對

2019-03-26 02:23

翱翔天際！再有40台灣青年進入大陸航空公司

2019-03-25 21:55

標註台灣為國家 山東省銷毀803箱「問題地圖」

2019-03-25 21:44

內蒙發生槍擊案 凶嫌殺害5人後被捕

2019-03-25 21:36

麻疹疫情突襲香港 有確診個案者到過台灣

2019-03-25 19:42

影╱穿和服參觀武漢大學櫻花被打 男委屈稱是唐服

2019-03-25 19:05

湖北發現「寒武紀大爆發」化石庫 BBC：百年一遇研究

2019-03-25 17:59

北京炸醬麵館拉古人代言 牌匾用電腦字體寫「和珅題」

2019-03-25 15:36

花100元可賺800元？小學生QQ群受騙 寫勸世作文暴紅

2019-03-25 15:28

江蘇「洪澤螺螄節」 數千人大啖3000斤小螺螄

2019-03-25 15:26

42歲單親父意外猝死 留自閉兒「10注意事項」有洋蔥

2019-03-25 15:18

港男殺私影少女騙罹精神病 法醫智破

2019-03-25 15:05

迪士尼大型機動遊戲 香港團隊首包辦

2019-03-25 15:05

為救輕生女子…湖南22歲消防員丟了命 數萬人為他送行

2019-03-25 14:12

傳染病中心何栢良表示 估計香港會出現第二波麻疹傳染病

2019-03-25 14:09

假兼職、高利貸逼運毒 訪毒販破碎家庭

2019-03-25 14:09

響水大爆炸後 中共出重拳「全面排查危險化學品」

2019-03-25 13:54

愛妻白韻腦退化？ 謝偉俊不捨：只是記性變差

2019-03-25 13:04

加拿大中國留學生遭綁架 嫌犯持有電擊槍

2019-03-25 12:33

滴滴司機被捅數刀身亡 嫌犯自首稱精神崩潰

2019-03-25 12:20

愛心不落人後 上海台商社群徵二手物品做公益

2019-03-25 12:05

廣東省長馬興瑞：拚大灣區主要城市1小時通達

2019-03-25 11:58

尋找投資商機 130多名重量級台商雲集南寧

2019-03-25 11:39

男子扮外賣小哥給女友送驚喜 一開門就決定報警

2019-03-25 11:37

南寧台協會長周代祥：將推動台商參與「一帶一路」建設

2019-03-25 11:21

中共又取締獨立教會 還逼簽保證書

2019-03-25 11:06

湛海高鐵將開工 海南納高鐵網

2019-03-25 02:02

深中通道難度 勝過港珠澳大橋

2019-03-25 02:02

少林寺藏經閣 佛門聖寶迎客

2019-03-25 02:02

五一小長假 帶動高鐵遊新藍海

2019-03-25 02:02

昆山馬拉松開跑 台味十足

2019-03-24 23:57
看更多

熱門文章

男子扮外賣小哥給女友送驚喜 一開門就決定報警

2019-03-25 11:37

美艦過台海 環時總編跳腳嗆：台灣如1949被圍起的北平

2019-03-25 16:24

江蘇響水爆炸意外 死亡人數上升至78人

2019-03-25 17:12

美艦再過台海 中共外交部回應了

2019-03-25 17:34

湖北發現「寒武紀大爆發」化石庫 BBC：百年一遇研究

2019-03-25 17:59

江蘇化工廠爆炸事故 不排除罹難者「汽化」可能

2019-03-25 17:35

狂！新人婚紗照仿效「癡漢電車」 網笑：雙方家長能接受？

2019-03-25 18:52

影╱穿和服參觀武漢大學櫻花被打 男委屈稱是唐服

2019-03-25 19:05

賞櫻不准穿和服 武漢大學毆打驅趕遊客

2019-03-25 15:37

百萬特斯拉被幼女當畫布 父「霸氣做法」引爭論

2019-03-25 15:02

42歲單親父意外猝死 留自閉兒「10注意事項」有洋蔥

2019-03-25 15:18

韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42

翱翔天際！再有40台灣青年進入大陸航空公司

2019-03-25 21:55

不滿北京介入香港事務 泛民與中聯辦關係撕裂

2019-03-25 09:51

北京炸醬麵館拉古人代言 牌匾用電腦字體寫「和珅題」

2019-03-25 15:36

響水大爆炸後 中共出重拳「全面排查危險化學品」

2019-03-25 13:54

中共政治局常委汪洋：兵團是保證新疆穩定的「壓艙石」

2019-03-25 21:33

用AI養豬？這家公司員工30人 要顧大陸7億頭豬

2019-03-25 16:08

為救輕生女子…湖南22歲消防員丟了命 數萬人為他送行

2019-03-25 14:12

標註台灣為國家 山東省銷毀803箱「問題地圖」

2019-03-25 21:44

世代交替 台灣接班企業家博鰲亮相

2019-03-25 22:58

縣長在大陸拚經貿出路 陸商在南投上門簽2億MOU

2019-03-25 15:28

愛妻白韻腦退化？ 謝偉俊不捨：只是記性變差

2019-03-25 13:04

鬥魚直播去年收入逾180億 擬赴美上市

2019-03-25 11:51

中共又取締獨立教會 還逼簽保證書

2019-03-25 11:06

麻疹疫情突襲香港 有確診個案者到過台灣

2019-03-25 19:42

這家公司有祕技！讓阿里、騰訊斥資24億元投資

2019-03-25 15:15

友吃飯不付錢！他氣得放火燒三處房子 警：全燒錯

2019-03-25 14:44

江蘇「洪澤螺螄節」 數千人大啖3000斤小螺螄

2019-03-25 15:26

中國國台辦和中聯辦是什麼單位 一次看懂

2019-03-25 11:02

滴滴司機被捅數刀身亡 嫌犯自首稱精神崩潰

2019-03-25 12:20

加拿大中國留學生遭綁架 嫌犯持有電擊槍

2019-03-25 12:33

康師傅發布2018年財報 去年獲利增35.4%

2019-03-25 18:13

捷豹控中企侵權 罕見在中國勝訴

2019-03-25 12:29

陸工信部長：全面放開一般製造業 減少微觀管理

2019-03-25 11:15

尋找投資商機 130多名重量級台商雲集南寧

2019-03-25 11:39

傳染病中心何栢良表示 估計香港會出現第二波麻疹傳染病

2019-03-25 14:09

大陸唯一面向台資獎項 30家江蘇台企獲頒「紫峰獎」

2019-03-25 18:58

南寧台協會長周代祥：將推動台商參與「一帶一路」建設

2019-03-25 11:21

廣東省長馬興瑞：拚大灣區主要城市1小時通達

2019-03-25 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top