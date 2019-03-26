清明連假 江南迎旅遊高峰

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



清明時節，春回大地。根據馬蜂窩旅遊網聯合騰訊旅遊最新發佈的《2019清明小長假出遊趨勢報告》（以下簡稱報告）顯示，清明節期間，20個江南目的地中有13個旅遊熱度漲幅逾100%，平均漲幅達118%。

中新社報導，馬蜂窩旅遊研究中心負責人馮饒表示，清明是賞花踏青的好時節，江南的春天溫暖宜人，又有深厚的文化底蘊，因此備受遊客青睞。馬蜂窩大數據顯示，江南旅遊目的地中熱度最高的是上海，其次是杭州和南京。

報告披露，清明期間，上海的旅遊熱度上漲達106%。上海各個公園將舉辦櫻花、桃花、油菜花等眾多賞花類的節事活動；屆時，遊客將領略自然生態的美好。

值得一提的是，清明假日，江南古鎮旅遊將成為熱點。報告顯示，在江南古鎮中，旅遊熱度最高的是周莊，其次為湖州的南潯。嘉興西塘和烏鎮也位列前十。

馮饒介紹，古鎮一直是中國旅遊市場的重要主題，近年來，隨著旅遊開發的不斷推進，眾多古鎮也都在深度挖掘當地的文化內涵，重新尋找自己的定位。

報告指出，在出遊時間上，今年清明小長假期間的兩次出遊高峰均出現在節前。其中出遊最高峰將出現在3月30日，很多遊客選擇「請4休9」的拼假方式，在春天來一場遠途旅行。清明節前兩日錯峰出行的人群激增。