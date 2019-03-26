共享充電 e精靈滿足電動汽車

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國內最大的新能源汽車充電站、充電樁等設備解決方案供應商，中國國家電網麾下的國網電動汽車服務有限公司（以下簡稱國網電動汽車）創新提出電動汽車智能電插座解決方案，在上周發布「e精靈」智能電插座產品，以期解決乘用車用戶充電難題。

中新社報導，據國網電動汽車介紹，截至2018年年底中國電動汽車保有量已達260萬輛，預計2025年將達到2000萬輛，2030年將達到8000萬輛。隨著電動汽車快速增長，燃油車的銷量占比逐年下降，電動化已成為汽車行業未來發展大趨勢。

經過調研發現，在電動汽車保有量中，私人電動乘用車的占比約為八成。由於公共充電設施與私人乘用車主的停車習慣、生活規律不完全一致，導致約80%電動乘用車用戶在居住區附近充電，電動汽車在居住區充電需求巨大。到2030年中國私人電動車將達到6400萬輛。

在中國電動汽車保持高速發展的同時，私人電動車充電難的現象也愈發突出，大量電動汽車在居住區的充電需求得不到滿足，個人充電樁還存在操作步驟多、充電樁智能化程度不够等問題，影響用戶體驗。 對此，國網電動汽車創新提出電動汽車智能電插座解決方案，並推出智能電插座產品。由國網電動汽車統一在居住區和停車場布點建設，私人乘用車可以在任何一個插座進行充電，具有廣泛覆蓋、公用共享、有序充電、即插即充等特點，改變了傳統公共充電樁和私人充電樁的形態。

未來國網電動汽車將充分發揮國家電網的營銷渠道優勢，2019年上半年重點在北京、上海、浙江等地進行試點推廣，之後以點帶面，下半年將在全國範圍內全面推廣。