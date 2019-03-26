不怕暖冬 黑河寒地試車走俏

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



黑龍江省黑河市是中國大陸首個汽車寒區試驗基地，今年遭遇暖冬，寒區試車走俏。為期5個月的2018年-2019年試車季結束，接待試車企業、車輛、人員數量均較去年同期顯著增長。

中新社報導，黑龍江省黑河市位於中國高緯高寒地區，全年結冰期209天，成為境內外汽車廠家寒帶試車的首選之地。目前，中國汽車整車及零部件研發寒帶測試工作量的95%都集中在此，黑河被譽為「中國汽車寒地測試之都」。

1989年冬季，一汽集團的解放卡車率先在黑河開啟寒區汽車測試；2006年初，黑河市成立中國首家政府為汽車試驗企業提供服務的專職機構-黑河市試車市場領導小組辦公室。發展至今30年，已有24戶車企在黑河建立了專屬試驗基地，全市已建有8家寒區試驗企業、16個場地。

2018年11月至2019年3月的試車季，黑河寒區試車並未受到較往年氣溫偏高的天氣影響，總計接待試車的企業146戶、車輛3733台、人員6234人次，較去年同期均有顯著增長。原因不僅在於黑河寒冷的氣候條件，還在於當地發展寒區試車的經驗積累與科技支撐。

作為亞洲最大寒地試車場，紅河谷汽車測試中心是黑河第一家對外開放式寒區汽車試驗場。紅河谷汽車測試股份有限公司趙鑫宏總經理說：今年雖然遭遇了暖冬，但他們有7個低溫環境倉，各試驗場都有獨立完備的測試小區，確保完成包括新能源電動汽車等在內的各種測試任務。

黑河試車辦相關負責人介紹，黑河氣候優越、試車資源豐富、交通體系完備、接待能力上乘，境內外的試車企業最初是看好這些來到黑河。如今，至誠的人文服務環境更是吸引試車企業扎根黑河的因素。 為了提供更好的服務，黑河對試車企業實行綠色通道，製定十項優惠政策，並無償提供天氣預報、發放試車綠色通行證、《試車指南》《黑河市區交通圖》等服務。

伴隨黑河寒區試車產業快速發展，雪鐵龍、沃爾沃、克萊斯勒、奔馳戴姆勒、大眾、奧迪、通用、現代、雙龍等國際著名品牌陸續入駐，中國整車廠家幾乎全覆蓋；零部件廠家、輪胎企業測試範圍已呈國際化。目前，黑河正加快推進寒區汽車試驗基地建設，全力打造寒區汽車試驗國際化平台。