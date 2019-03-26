惠州機場 夏秋航班換季

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東惠州機場公司公布2019年夏秋航班換季，3月31日後，不但新增和恢復長沙、瀋陽、合肥、大連、青島、寧波、三亞、麗江、運城、襄陽、河池共11城市航線，而且還加密北京、上海、天津、杭州、武漢、溫州共6個城市航線。 中新社報導，惠州機場公司副總經理熊斌稱，屆時，惠州機場正班航線總數達36條，通航31個城市，周計畫航班量達458架次。其中，北京航線達到每天3班，上海和杭州航線達到每天2班。同時，經過航線改造，惠州機場加強了東北地區航線開發，除哈爾濱外，本航季新增通航大連和瀋陽兩個東北重要城市。

根據2017年4月《廣東省綜合交通運輸體系發展「十三五」規劃》，廣東省機場布局將惠州機場定位為珠三角地區5個機場之一〔廣州白雲機場、深圳寶安機場、珠三角樞紐（廣州新）機場、珠海金灣機場、惠州平潭機場〕。

惠州機場是大珠三角地區繼廣州、深圳、珠海、香港、澳門機場之外一個重要的機場。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出要建設世界級機場群，惠州機場的戰略作用將越來越大，重點體現在與廣州、深圳等珠三角地區機場形成科學合理的差異化發展和互援補給體系，進一步優化調整空域結構，最大限度地釋放空域資源，提高空域資源使用效率，改善空中擁堵狀況，最終形成粵港澳大灣區世界級機場群。