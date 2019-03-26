湄洲島＆金馬澎 深化旅遊合作

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省莆田市的「媽祖故里」湄洲島將深化湄洲島與金門、馬祖、澎湖旅遊合作。

中新社報導，大陸國家旅遊度假區管委會主任林鋒日前表示，湄洲島還將建設兩岸中華文化研學基地，推動《媽祖》電視連續劇在台灣主流電視台重播，上映電影《媽祖回家》，舉行媽祖信俗成功申遺10周年、台灣漁船直航湄洲島30周年紀念活動，以密切兩岸媽祖文化交流合作。

湄洲島是媽祖文化的發源地，媽祖文化是兩岸同胞共同的精神家園。在台灣，媽祖文化根脈深植，據不完全統計，媽祖宮廟就有3000多座，媽祖信眾多達1600多萬人，占台灣地區人口總數的2/3。

福建正積極為兩岸融合發展探索新路，努力建設台胞台企登陸的「第一家園」。林鋒表示，湄洲島將立足媽祖文化，加快打造文化繁榮、智慧治理、生態文明、產業創新、社會和諧等全面協同發展的「兩岸鄉親心靈家園」。

談到湄洲島與金馬澎的旅遊合作，林鋒說，今年以來，澎湖縣縣長賴峰偉、金門縣縣長楊鎮浯先後來湄洲島謁祖進香，湄洲媽祖巡安澎湖意向初步形成，金門也將於4月組織1600人進香團拜謁媽祖祖廟。 林鋒還透露，湄洲島已同台灣苗栗、彰化、台中、雲林、新北、金門、馬祖和澎湖等縣市達成媽祖文化、經貿合作共識，植入台灣民宿和特色美食等旅遊業態，開展共同規劃、共同經營、共同管理、共同受益合作，打造閩台風情文化旅遊街；打造市民健康數據、食物數據平台，創新「民宿+康養」一體化發展模式，推動媽祖國際健康城配套協調發展。