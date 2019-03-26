北京至青島 4月10日起 3小時可到

2019-03-26 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路總公司公布，2019年4月10日0時起，大陸全國鐵路將實施新的列車運行圖，優化高鐵列車開行方案，北京至青島、北京至蘭州、蘭州至成都等動車組列車運行時間將進一步縮短，保持普速列車開行規模，貨物運輸能力進一步提升。

中新社報導，這次通過調圖可進一步優化運輸組織，一是青島進入北京3小時交通圈。安排開行北京南至青島北一站直達復興號動車組列車往返各1列，北京南至青島北將實現3小時以內到達，較調圖前壓縮49分鐘，旅客往返北京和青島將更加方便快捷。

二是壓縮北京至蘭州間高鐵運行時間。調圖後，北京西至蘭州西間G427/8次僅在西安北、鄭州東、石家莊等省會車站辦理客運業務，北京西至蘭州西方向列車運行時間由8小時04分鐘壓縮至7小時23分鐘，蘭州西至北京西方向列車運行時間由8小時32分鐘壓縮至7小時22分鐘。

三是首次開行蘭州至成都間動車組列車。安排開行蘭州至成都D762/3和D764/1次復興號動車組，蘭州至成都間往返分別歷時6小時50分鐘和6小時52分鐘，較既有線列車運行時間壓縮約5小時。

四是部分旅客列車開行方案進一步優化。增開瀋陽至佳木斯、大連至齊齊哈爾動車組列車各1對。服務雄安新區建設，在目前白洋澱站停站列車39列的基礎上，新增10列白洋澱站停站列車。

五是提升大宗貨物運輸能力。增加37條跨鐵路局集團公司大宗貨物直達列車運行線，達到284條。呼和浩特至唐山鐵路萬噸列車開行對數由28對增加至39對，為貨運增量行動提供運力支持。