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標註台灣為國家 山東省銷毀803箱「問題地圖」

2019-03-25 21:44聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

山東省自然資源廳日前鑑定一批「問題地圖」時，發現有2.8萬份地圖將台灣標註為「國家」，或將中印邊界標註出錯。製作該批地圖的是安徽省合肥市一間公司，即將運送到境外某國。

據新浪新聞，這是近年山東省查獲最大批「問題地圖」，產品數量共803箱，共28908張。山東有關部門日前在青島將這批「問題地圖」碎成紙屑銷毀。

青島市自然資源和規劃局測繪管理處處長逄銘新指出，這批「問題地圖」是去年8月12日由黃島海關查獲，地圖由安徽合肥一間公司出口到境外。經過自然資源部門鑑定，這批地圖存在「把台灣標註為一個國家」，還有「中印邊界標註錯誤」等問題。

調查發現，地圖製作公司收到國外客戶的地圖圖樣後，未按照大陸「地圖管理條例」規定向相關部門提交審核，反而直接委託另一企業加工生產。涉事公司已被處罰款10萬元人民幣

山東省自然資源廳官員在通報會上表示，近年來山東加強地圖管理工作，已成立由十八個省直部門組成的山東省國家版圖意識宣傳教育和地圖市場監管協調指導小組，「問題地圖」常態化排查整治機制已經建立。

截止目前，山東已對26家單位31家網站的47張「問題地圖」，8個批次、15種、總計上萬冊的出入境「問題地圖」，以及2起群眾舉報電子商務流通領域「問題地圖」，進行查處和整改。

近年來，大陸加強「問題地圖」專項治理。中新社
近年來，大陸加強「問題地圖」專項治理。中新社
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