麻疹疫情突襲香港 有確診個案者到過台灣

2019-03-25 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



香港爆麻疹疫情，目前已確診個案超越去年全年數，為三年新高。香港衛生防護中心說已察覺事態不尋常，全城情緒緊張爭打疫苗，點破麻疹疫情的香港機場，已啟動傳染病控制程序。

香港衛生防護中心至24日中午12點的數字說，香港今年已錄得20宗麻疹確診個案，創下三年新高。

今次麻疹疫情，最先被發現的是一位國泰航空空服員，而最令人緊張的個案，是一名41歲的國泰男機師，被揭出於本月13日至16日有病徵期間，仍參與至少七班航機運作。香港機場由之成為高危地帶，香港衛生防護中心22日證實有3名機場工作人員感染麻疹個案，兩男一女患者中，40歲男子為機場保安，22歲男子及46歲女子為行李搬運員，他們在禁區內不同樓層工作。

衞生防護中心總監黃加慶指，三人和早前確診麻疹的空服員潛伏期有不同的重疊，未能完全排除他們之間的關聯，承認已屬「爆發」階段。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，不排除再有其他個案，特別是相關航空公司的職員、機場工作人士或曾同機的旅客，都有可能感染。

香港機場管理局一號客運大樓運作總經理方瑞文說，因應多名機場工作人員確診感染麻疹，機場已啟動傳染病控制程序，加強機場公共地方的清潔及消毒，並與衛生署及機場各營運公司保持聯絡，按時發布麻疹疫情的最新資訊。

香港衞生防護中心過去兩日在香港機場禁區的注射站，已為超過160人接種疫苗，星期一起在禁區外，多設一個注射站，為有需要的機場人員接種麻疹疫苗。但香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明說，有超過20宗民航業人員投訴，未能在機場補打麻疹疫苖，葉批評當局有關安排未能切合航空業的工作狀況，例如24小時輪班及連休等。

目前確診的患者中，有一名潛伏期曾到訪台灣的11個月大女嬰，以及一名曾接種麻疹疫苗的男患者，亦在病毒潛伏期間到過日本福岡，二人目前情況穩定。

因應麻疹疫情在香港有蔓延之勢，醫管局將會為有需要的醫護人員補打麻疹疫苗。食物及衞生局副局長徐德義下午見記者時說，當局已與醫管局開會商討有關事宜，並已與機管局討論如何改善為機場人員接種疫苗的程序。

何栢良說，麻疹的潛伏期約為7至21天，首宗在機場確診的國泰男空服員個案，與最近公布的國泰男機師個案，兩者的潛伏期重叠，相信是第一輪傳播，他相信香港香港正經歷小規模的麻疹爆發。

香港有20年沒爆發麻疹疫情，多年來防控準備充足，約95%至99%的成人及兒童已對麻疹免疫，令感染數字不至於「噴射式上升」，但何栢良指出，部分新移民或在機場工作的外籍人士，可能未接種疫苗，亦難以翻查相關紀錄，呼籲香港政府及早協助上述人士補打疫苗。