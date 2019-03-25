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影╱穿和服參觀武漢大學櫻花被打 男委屈稱是唐服

2019-03-25 19:05聯合報 記者陳言喬╱即時報導

又到一年一度武漢大學櫻花林盛開時節，一名身穿疑似和服的大學生被保安阻擋不讓進校，雙方發生肢體衝突，警方介入後稱，穿和服不適合到武大。男子則稱，他是穿唐朝的吳服不是日本的和服，武大已介入調查。

武漢大學的櫻花林在大陸富有名氣，每年僅十多天的花季吸引上百萬遊客前客，為解決遊客眾多問題，今年起實施預約制，23日、24日是首個預約制的假日，一天三萬個名額早早一搶而空。但24日下午卻發生賞櫻男子與學校保安發生衝突的插曲。

上游新聞報導，一名自稱在東北瀋陽上大學的青年人，表示慕名到武漢大學看櫻花。他說，唐裝吳服是唐朝最盛行的服裝。他喜歡唐朝文化，穿的是唐裝吳服，不是和服。他之前也穿過去別的地方。唐裝和和服，本來就很像。

這名男子表示，當時保安不讓進，認為他穿的是和服。他給他保安們解釋這是吳服，還給他們看手機裡的唐裝照片，他們不信。他就很著急，很激動。但是保安先動手的。他隨行的朋友被保安勒住脖子，都呼吸不出來。後來去醫院看了，現在身體還好。

他說，他愛國，沒穿和服，他是中國人，武漢大學保衛人員也是中國人，中國人不能打中國人。但他下次不會穿這樣的衣服去容易引起誤會的地方了。

3月25日上午，武漢大學回覆上游新聞稱，2002年，校方曾公布文件規定，穿和服不能入校賞櫻。此外，武漢大學黨委宣傳部稱，將會發佈通告，公佈事情始末。

2009年，有一對母女穿著和服入校遭到驅趕，此事引發熱議後，此規定便沒再認真執行。今年賞櫻季到來後，武漢大學除安排保衛人員值守外，還安排了學生加入。

上游新聞稱，今年武漢大學又傳達了穿和服不准進校園的規定，但僅有口頭通知，沒有文件公告。

武大的櫻花有著百年高校的厚重感和人文氣息加持，就連櫻花樹下的數萬「人人人」也成風景。武大校內櫻花約1000多株，以日本櫻花、山櫻花、垂枝大葉早櫻和紅花高盆櫻4種為主。這些花既有侵華日軍當年所留下的「國恥之花」，也有中日恢復邦交後由日本友人多次贈送的「友誼之花」。

武大櫻花開於三月中旬，至下旬最為鼎盛，花期短，僅13-20天左右。每年櫻花盛開之時，來自大陸各地的遊人高達上百萬慕名而來。

武漢大學的櫻花又盛開，吸引眾多遊客。新華社
武漢大學的櫻花又盛開，吸引眾多遊客。新華社
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和服櫻花賞櫻

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