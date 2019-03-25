廣東肇慶市 破格提拔3名「70後」幹部

2019-03-25 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



肇慶市委組織部網站發布《市管幹部任前公示通告》（簡稱《通告》）稱，根據《黨政領導幹部選拔任用工作條例》有關規定，經中共肇慶市委常委會研究，對17名幹部任職前公示，徵求意見從3月25日至29日止。當中有3人擬破格提拔，分別是陳敬就、葉曉芬和聶玉成，皆為1970年後出生。

澎湃新聞報導，這17名市管幹部中有3人擬破格提拔，分別是陳敬就、葉曉芬和聶玉成。其中兩人為基層工作經歷不滿2年破格提拔，一人為學歷破格提拔。

《通告》稱，陳敬就，男，1974年5月出生，籍貫、出生地：廣東化州，中專，1996年7月參加工作，2000年6月加入中國共產黨，現任市紀委宣傳部部長，擬任市紀委常委（屬學歷破格）。

葉曉芬，女，1976年7月出生，籍貫、出生地：廣東高要，大學，法學學士，華南理工大學社會科學系法學專業（經濟法）專業，1999年10月參加工作，2006年4月加入中國共產黨，現任市政協機關人事科科長，擬提名為市政協專門委員會副職人選（基層工作經歷不滿2年，屬破格提拔）。

聶玉成，男，1978年6月出生，籍貫、出生地：廣東博羅，大學，法學學士，華南師範大學政法系法學教育專業，2001年8月參加工作，2001年3月加入中國共產黨，現任市委編辦綜合科科長，擬任縣（市、區）委常委（基層工作經歷不滿2年，屬破格提拔）。

關於破格提拔，今年3月17日發布的修訂後的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》第九條明確：黨政領導幹部應當逐級提拔。特別優秀或者工作特殊需要的幹部，可以突破任職資格規定或者越級提拔擔任領導職務。