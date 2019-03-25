縣長在大陸拚經貿出路 陸商在南投上門簽2億MOU

2019-03-25 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



緊抓南投縣長林明溱率經貿訪問團赴大陸拚經濟期間，海口市海旅遊發展委員會最近到台灣考察，得知縣長近來正為南投農產品找出路，上午親自跑到南投縣政府表明有意採購本地農產品，並且當場在副縣長陳正昇見證下，與南投縣農業合作社聯合社簽訂5000萬人民幣的採購意向書，為兩岸農產貨貿錦上添花。

海南海口市欣寶島貿易商陳奕霖目前正在南投縣參訪，23日走訪竹山紫南宮，並到南崗麻糬工廠參觀，並到縣農會採購7萬元農產品，得知濟南茶葉集團剛和南投縣農會簽下4年內將採購5億台幣的農產品，在友人安排下逕自來到南投縣政府表明當場簽訂採購的意願，計畫在一年內採買5000萬人民幣農產品。

在副縣長陳正昇見証下，海南欣寶島貿易商陳奕霖當場和南投縣農業合作社聯合社代表張俊惠一同，正式簽訂採購意向書，內容是一年海南貿易商將採購南投農產品，價值是5000萬人民幣，相當於新台幣2億餘元，讓南投農產行銷「花開並蒂」。