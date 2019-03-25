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北京炸醬麵館拉古人代言 牌匾用電腦字體寫「和珅題」

2019-03-25 15:36世界日報 中國新聞組／北京25日電

05炸醬面館牌匾竟是“和珅題”？城管：責令摘除 蘇妍鳳
05炸醬面館牌匾竟是“和珅題”？城管：責令摘除 蘇妍鳳
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北京市恭王府外的一家炸醬麵館，日前掛上用電腦字體寫的「老北京炸醬麵」六個字牌匾，詭異的是落款卻是清代大臣和珅，網友發微博踢爆後引發熱議「真敢寫啊！」，頓時成了「網紅」；據了解，該麵館因違反北京市牌匾標識設置管理相關規定，當天下午涉事的牌匾已被拆除。

北京日報微信公眾號報導，從網路上流傳的照片可以看到，這家「老北京炸醬麵」的牌匾不但濫用「老北京」冒充老字號，還拉來古人「代言」；詭異的是，明明是類似「華文隸書」的電腦字體，卻在後面寫了個「和珅題」，「和珅題」這三個字也是電腦字體。

牌匾剛掛上不久，就引起了網友的熱烈討論，引發不少人嘲諷「真敢寫啊！」有網友說，招牌上的「老北京」該規範、規範了，也有人戲謔道：「其實乾隆好多題字都是讓和珅代筆，所以店主不如直接寫『弘曆題』。」

據了解，這家炸醬麵館位於前海西街，距恭王府的正門僅有一百米。麵館門口寫有「和珅題」的牌匾已被摘下，負責人起初僅表示「這塊匾被人收藏起來了」，被追問之下才說牌匾被有關部門收走了。但具體原因，他還是不肯透露。

什剎海街道城管一隊隊長陸昆說，在收到網友反映的恭王府門前麵館牌匾的問題後，城管一隊、什剎海景區管理處立即派工作人員進行核實，並依據相關法律法規的規定，對該商戶進行了約談，現場責令商家摘除不合規牌匾。該商家已於當日整改完畢。

北京公眾號

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