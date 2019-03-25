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圖解／上網飆速 5G比4G快多少？

迪士尼大型機動遊戲 香港團隊首包辦

2019-03-25 15:05世界日報 香港新聞組╱香港25日電

香港迪士尼大型Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將於本月31日開幕。這種最先進的互動型大型機動遊戲，向來都是由外國專家負責設計，這次首度由香港年輕女燈光設計師周芍妍領導團隊包辦設計及安裝。她憶述兩年創作過程很趕很艱辛，不過她能將腦中的設計化為現實中的場景，很有滿足感。

文匯報報導，迪士尼最新機動遊戲「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，是以先進的模擬情景技術，與嶄新的遊戲系統，利用燈光、音響、特效等媒體影視效果，創造出一個精密的遊戲設計。參與者手持全新電磁脈衝槍，在突出的雷射效果、非凡的精準度和定位功能配合下，與電影中的超級英雄一齊剿滅機械怪，故事性強，又很具挑戰性。

這種美式大型機動遊戲，一向由西方專家負責設計及安裝，但這次迪士尼大膽起用迪士尼幻想工程高級節目燈光設計師周芍妍領導燈光設計團隊負責，遊戲中的所有實時燈光效果，均由周芍妍一手設計及安裝，做出的效果，連美國同行都稱讚不已。

周芍妍說，她在香港演藝學院修讀舞台燈光設計，2005年加入香港迪士尼。她說，創作「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」項目，最大的困難是時間很趕，由設計到安裝只有兩年。她帶領的燈光設計小組包括燈光電腦控制程序員、燈光控制設計師和多名電工等，每個場景的設計，都由她畫出的一張張草圖開始。

報導說，迪士尼幻想工程助理平面設計師吳佩儒，有份參與迪士尼各項目的路牌、配件上的花紋裝飾設計。她畢業於理工大學平面設計系，去年在20多名香港大學生競爭下脫穎而出，成為迪士尼夢想王國的一員。

香港迪士尼港大

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