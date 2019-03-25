港男殺私影少女騙罹精神病 法醫智破

2019-03-25 15:05 世界日報 香港新聞組╱香港25日電



在青山醫院法醫精神科執業9年的陳炤佑，猶如精神科福爾摩斯，撕破不少扮有精神病殺人犯的假面具，為死者伸張正義。陳炤佑透露，5年前一名無業漢被控侵犯及殺害15歲「私影」少女模特兒，聲稱曾隨耶穌打聖戰，又說有魔鬼著他要斬開該少女，但陳與他會面逾50次後，發覺其聲稱誇張，偏離真實，加上其他蛛絲馬，終揭破他扮患精神病，去年法庭判謀殺罪成囚終身。

明報報導，擁有法學碩士學位的青山醫院法醫精神科副顧問醫生陳炤佑，日常除診治病人，亦需為被捕候審、懷疑或聲稱有精神問題的疑犯評估。他所屬團隊一共有8名醫生，每年需就約1500宗法庭案件撰寫精神科醫生報告，並會以專家證人身分出庭。

陳炤佑表示，被控謀殺的疑犯若犯案時受精神問題嚴重影響，自制能力大幅減低，可申請減免刑責至誤殺，但也有疑犯為求減免刑責，「有動機誇大自己病情，扮患有精神病」。

據報導，2014年私影少女命案，被告自稱患嚴重精神病，陳炤佑被控方傳召作專家證人，指出被告有自閉症及妄想症病徵，但並非精神病。被告審訊中段突然聲稱有幻聽、幻覺，被神怪控制，以致不能自控下殺人，又稱腦海曾出現「血祭」一詞，希望以精神病為由減輕罪責。

但陳炤佑翻查被告被捕後與警方會面的錄影片段，被告當時對答正常，「如真有幻聽，他便不能集中精神，會被幻聽分心，但他完全沒有這情，故我會存疑」。

陳炤佑亦指出，被告能以自己精神病為由，承認誤殺而非謀殺，顯示他其實思路清晰。