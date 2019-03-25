42歲單親父意外猝死 留自閉兒「10注意事項」有洋蔥

2019-03-25 15:18 聯合新聞網 綜合報導



大陸福建福州一位42歲的單親爸林熙，3月初上夜班時意外猝死，身後留下一名罹患自閉症的17歲兒子。圖擷自 澎湃新聞（3/22） 分享 facebook 小孩無論年齡多大，都是父母的心頭肉。大陸福建福州一位42歲的單親爸林熙，3月初上夜班時意外猝死，身後留下一名罹患自閉症的17歲兒子林昊添。平日在康復中心負責照顧林昊添的曹老師得知這個噩耗後，在網路上寫下他們父子的故事，文中提及林熙為怕兒子給老師添麻煩，還傳給老師「關於昊添的10條注意事項」，備註昊添可能會出現的反應，提醒老師如何應對，父親對兒子的關愛之情，溢於言表。

根據「澎湃」報導，曹老師表示林熙跟老婆離婚後，獨立照顧患有自閉症的兒子林昊添，兩人同吃同住同睡一張床。而家中的父母年事已高，無法工作，為了讓生活更好一點，林熙必須開始工作，無法專心照顧兒子，所以想找一個專業的地方來照顧兒子，讓自己無後顧之憂。2017年林熙找到安安康復中心，希望能給兒子最好的照料，但是康復中心只能照顧半天而作罷，但曹老師與林熙相互留下聯絡方式。

今年年初，林熙又跟曹老師連絡希望能讓兒子進康復中心，他表示「媽媽在住院，要跑到醫院去照顧她。爸爸馬上也要住院，家裡就只剩我一個男人，還要帶兒子，根本沒辦法」，林熙說自己對康復中心的要求也不高，只要兒子有一張床睡，有一口飯吃就可以了。

入園後怕老師搞不清楚兒子要幹嘛，林熙除了告知老師「兒子喜歡喝水，盡量給他溫水，不然他會喝涼的」，他還貼心的列出其他「10條注意事項」給老師，凡舉吃飯、睡覺、喝水、入廁、刷牙、洗澡、撕紙等，生活方面的大小事，鉅細靡遺一一告知，因為林熙再忙也不允許自己的兒子身上出現半點小瑕疵。

今年年初，曹老師跟林熙說他們父子都沒有好看的合照，建議新年期間可以拍張全家福，林熙也滿口答應。怎知約好的全家福照片還沒拍，就傳來林熙意外猝死消息。曹老師感慨的說，林熙才剛過完42歲生日沒多久「誰也不願意相信這個結局，那個善良的父親竟以這樣的方式離開，可事實卻如此冰冷」。