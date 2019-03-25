為救輕生女子…湖南22歲消防員丟了命 數萬人為他送行

2019-03-25 14:12 世界日報 北京25日電



為營救一跳河輕生女子，江蘇蘇州盛澤消防員劉磊不慎被水流捲入，不治身亡，年僅22歲，而他營救的女子活了下來。事件引起輿論對於為救輕生者犧牲值不值得的激辯；而日前劉磊的骨灰送回湖南故鄉家人的手中，當天出來迎接和弔唁的民眾有近10萬人。

年僅22歲！蘇州95后消防員為救落水女子犧牲 輿論痛批輕生者 分享 facebook

中國網報導，劉磊是湖南常德人，生前是蘇州市消防救援支隊吳江大隊盛澤中隊一班副班長、四級消防士，1996年7月出生。

事發於19日上午，救援發生在蘇州市吳江區盛澤鎮新東大橋，橋下是50多米寬的清溪河。一名女子欲輕生，從橋上跳了下去。最先下水營救的是消防員葉勇勝，他靠近女子後，女子還在掙扎，「他可能比較急，擔心我會有危險吧。」葉勇勝說，他看見劉磊也從橋上跳入水中幫忙救援。他們將女子抬上了救生圈後，劉磊在最後面使勁推。待葉勇勝回頭時，卻再也見不到劉磊的身影了。

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瀟湘晨報報導，劉磊出事以後，擔心劉磊的父母一時接受不了，隊友在通知家屬時，措辭一度僅敢說「受重傷」。

21日，劉磊的追悼會在他犧牲的工作地蘇州舉行。追悼會上，劉磊的父親見到了一個沒辦法上前打招呼的人。「我看到有個女人在哭，我知道她是誰。」見到兒子用生命救回來的人，劉父選擇了迴避，「事情已經發生了，無法挽回，見了只會讓自己更傷心」。

22日下午，劉磊的骨灰被蘇州消防支隊移交給湖南常德消防支隊，最終回到家人的手中。當天出來迎接和弔唁的民眾有近10萬人。

劉磊犧牲後，被應急管理部政治部批准為烈士，應急管理部消防救援局追記一等功。並於24日被送往石門烈士陵園。當日，隨著19發鳴炮響起，劉磊生前的戰友將他的骨灰入土。這一刻，久久一語不發的劉磊母親失聲痛哭。

網上留言多心疼劉磊的英勇事蹟，更有批評浪潮指責該名輕生女子，稱「為什麼不要生命的人要讓別人替她承受代價」、「自殺請不要連累無辜的人」；另有聲音表示該名輕生女子應好好活下去「才不辜負劉磊的性命」。