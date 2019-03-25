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響水大爆炸後 中共出重拳「全面排查危險化學品」

2019-03-25 13:54聯合報 記者羅印冲╱即時報導

江蘇響水發生化工廠大爆炸後，中共決定出重拳，全面開展危險化學品安全隱患，集中排查整治，回應大陸社會對工作生活環境安全的疑慮。

據中共應急管理部微信公眾號訊息，中共國務院安委會發出緊急通知，要求認真貫徹落實中共總書記習近平對江蘇響水天嘉宜化工有限公司3·21爆炸事故重要指示精神，就進一步做好當前安全生產工作，堅決防範遏制重特大事故作出部署。

通知強調，要勇於擔當負責，切實擔負起保安全、護穩定的政治責任。要嚴格落實《地方黨政領導幹部安全生產責任制規定》，層層壓緊壓實各級各部門各單位安全生產責任，牢牢守住安全生產基本盤基本面。要針對事故暴露出的基礎性、根源性問題，痛定思痛、深刻反思，解決實實在在問題，切實把安全生產工作推向新水平。

通知要求，深刻吸取教訓，「全面開展危險化學品安全隱患集中排查整治」。要對本地區危化品安全狀況進行專題研判，組織對所有涉及硝化反應工藝裝置和生產、儲存硝化物的企業進行全面排查摸底，立即開展安全專項治理，對所有化工園區進行風險評估，及時消除重大隱患。同時，舉一反三，深入開展煤礦、非煤礦山、道路交通、消防、建築施工等其他行業領域安全隱患排查整治，嚴防各類事故發生。

通知強調，要敢於動真碰硬，持續加大安全執法力度。正確處理嚴格執法與「放管服」改革、督查檢查的關係，既避免大呼隆、一陣風，又防止監管執法寬鬆軟。真正讓執法「長牙齒」，對漠視法規、罔顧生命的企業及其負責人依法嚴懲不貸。深入組織「專家指導服務團」和「安全執法服務團」，幫助基層解決專業監管能力不足問題。充分運用「四不兩直」等方式明查暗訪，定期組織回頭看。

通知要求，加強應急準備，有力有序有效應對各類事故災害。加強災害會商研判，加強地質災害預測預警，嚴格落實領導幹部24小時在崗值班和信息報告製度。國家綜合性消防救援隊伍和安全生產專業救援隊伍要加強值班備勤，強化專業技戰術訓練，確保關鍵時刻快速響應、高效安全處置。

江蘇響水發生化工廠大爆炸後，中共決定出重拳，全面開展危險化學品安全隱患，集中排查...
江蘇響水發生化工廠大爆炸後，中共決定出重拳，全面開展危險化學品安全隱患，集中排查整治。博聞社
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中共工作爆炸

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