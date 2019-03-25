愛妻白韻腦退化？ 謝偉俊不捨：只是記性變差

2019-03-25 13:04 世界日報 香港25日電



來源：YouTube

74歲香港才女白韻是作家白先勇的堂妹，與60歲的香港議員謝偉俊相識相戀30年，對於日前傳出白韻腦退化的消息，謝偉俊表示她的反應完全沒事，不過記性真的有變差，白韻說：「因為有些事不想記，不開心的事情何必去記呢。」

白先勇才女堂妹腦退化 小14歲議員伴侶不捨她「記性變差」 分享 facebook

香港蘋果日報報導，這對相差14歲的姊弟戀攜手走了30年，兩人經過逃稅坐監、停律師照風雨，卻從未跟對方說「我愛你」。兩人的感情從初戀的激情昇華為細水長流伴侶情，「幾十歲，（相識相戀）30年，有時間在一起已經夠了，其他不需要多講」。

雖然伴侶的記性變差，但謝偉俊覺得無所謂，「最重要的是我們溝通上沒有問題」，白韻被問到是否鬧過謝偉俊？她笑說：「我捨不得。」謝偉俊也說「事實上鬧是少的，而家裡的笑聲、快樂比較多，她不容易生氣，很祥和」。

報導說，謝偉俊透露先前一起去不丹旅行，白韻因膝蓋痛無法走太遠，讓喜歡旅行的他少了不少樂趣，看著伴侶日漸衰老，謝偉俊被問到如果有天另一半老到無法行走時該怎麼辦？他認為未來很難有因素會讓兩人分開，「當然生老病死沒得講，我覺得我們有足夠成熟和經驗去應付挑戰，再老一些的時候，就是加拐杖」，還甜蜜告白要當伴侶的枴杖。

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報導指出，謝偉俊希望白韻未來身體健康，「這是真心，因為有時叫她吃又不肯吃，叫她運動又不肯做，她始終比我大，肯定會擔心」，白則甜蜜讚謝偉俊是100分，「我好幸運認識他，其實也沒有遺憾」。