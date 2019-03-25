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滴滴司機被捅數刀身亡 嫌犯自首稱精神崩潰

2019-03-25 12:20聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

湖南省常德市江南城區一名滴滴叫車陳姓司機在24日被楊姓乘客連捅數刀身亡。滴滴出行企業在官方微博聲明，成立應急處置小組，將協助家屬料理後續事宜並將提供人道主義援助。

新京報報導，楊姓嫌犯，現年19歲，搭乘網約車從武陵區前往江南城區，坐在後排的楊某朝陳姓司機連捅數刀致死。楊姓嫌犯事後到公安機關投案自首。據楊姓嫌犯供述，其因悲觀厭世早有輕生念頭，當晚因精神崩潰無故將司機殺害。

滴滴出行聲明，目前已成立應急處置小組，一方面全力配合警方展開調查工作；另一方面，已派出工作人員，前往探望和慰問司機師傅家屬，協助家屬料理後續事宜並將提供人道主義援助。滴滴持續利用科技手段保證行程全程有記錄、可追溯，平台內刑事案件的破案率為100%，「我們相信凶手一定不會逃脫法律的制裁，希望逝者安息，生者堅強。」

目前，楊姓嫌犯已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

分析稱，滴滴去年因幾起順風車死亡事故，導致順風車業務無限期停頓整改，直到通過相關安全部門審核為止。可是，就在滴滴順風車業務還處在整改期，滴滴打車又出現了死亡事故，滴滴在提供便利出行的同時，如何保障司機與乘客的安全，已經是最該解決的首要問題。

滴滴出行企業近年陸續發生司機、乘客死亡意外。照片／視覺中國
滴滴出行企業近年陸續發生司機、乘客死亡意外。照片／視覺中國
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滴滴出行在微博發布聲明，將協助家屬料理後續事宜並將提供人道主義援助。照片／微博截...
滴滴出行在微博發布聲明，將協助家屬料理後續事宜並將提供人道主義援助。照片／微博截圖
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公安滴滴出行工作

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