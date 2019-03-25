尋找投資商機 130多名重量級台商雲集南寧

2019-03-25 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



與廣西南寧台協第13屆理監事就職典禮同一天，第42屆西南西北地方台協會長會議24日在南寧舉行，由全國台企聯會長王屏生帶隊、全大陸各地30多個省市台協會派出130多名代表出席，希望在南寧這座面向東協的城市尋找投資商機。

中新社報導，南寧市投資促進局局長梁楓在推介會上介紹，南寧作為廣西首府，是「一帶一路」建設重要節點城市和中國—東協博覽會永久舉辦地，也是國際陸海貿易新通道的重要樞紐和北部灣城市群核心城市，南寧市積極參與國際陸海貿易新通道建設，啟動建設中新南寧國際物流園、南寧鐵路物流中心等一批重大項目。

梁楓表示，為承接台資企業轉移，南寧市於2016年成立了兩岸科技產業轉移搭橋中心和兩岸科技產業轉移快車服務中心，近五年來，在南寧新設台資企業62家，合約外資額3874萬美元。

梁楓指出，南寧面向東協、背靠西南、鄰近粵港，區位優勢顯著。將打造企業走向東盟的投資地、科技服務的支撐地、貿易往來的結算地、後勤服務的保障地。

王屏生表示，南寧是一個活力十足的城市，聽了南寧市賓陽、橫縣等五個縣區、經濟開發區的推介後，感覺橫縣是台商可以重點關注的投資地，橫縣是茉莉花之鄉，橫縣茉莉花（茶）產量占全大陸80%，占世界的60%。是世界最大的茉莉花和茉莉花茶生產基地。

王平生指出，台灣在茶葉製作和種植領域有著豐富的經驗，台商可在茉莉花茶、茉莉精油、茉莉香水及茉莉面膜等領域找到投資商機，「本人看好茉莉精油的開發前景。」