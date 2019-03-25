親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

面對假新聞紅色統戰，台灣如何守住民主？

蔡英文拚外交喊話韓國瑜 請告訴中國「停止打壓台灣」

尋找投資商機 130多名重量級台商雲集南寧

2019-03-25 11:39聯合報 記者林宸誼╱即時報導

與廣西南寧台協第13屆理監事就職典禮同一天，第42屆西南西北地方台協會長會議24日在南寧舉行，由全國台企聯會長王屏生帶隊、全大陸各地30多個省市台協會派出130多名代表出席，希望在南寧這座面向東協的城市尋找投資商機。

中新社報導，南寧市投資促進局局長梁楓在推介會上介紹，南寧作為廣西首府，是「一帶一路」建設重要節點城市和中國—東協博覽會永久舉辦地，也是國際陸海貿易新通道的重要樞紐和北部灣城市群核心城市，南寧市積極參與國際陸海貿易新通道建設，啟動建設中新南寧國際物流園、南寧鐵路物流中心等一批重大項目。

梁楓表示，為承接台資企業轉移，南寧市於2016年成立了兩岸科技產業轉移搭橋中心和兩岸科技產業轉移快車服務中心，近五年來，在南寧新設台資企業62家，合約外資額3874萬美元。

梁楓指出，南寧面向東協、背靠西南、鄰近粵港，區位優勢顯著。將打造企業走向東盟的投資地、科技服務的支撐地、貿易往來的結算地、後勤服務的保障地。

王屏生表示，南寧是一個活力十足的城市，聽了南寧市賓陽、橫縣等五個縣區、經濟開發區的推介後，感覺橫縣是台商可以重點關注的投資地，橫縣是茉莉花之鄉，橫縣茉莉花（茶）產量占全大陸80%，占世界的60%。是世界最大的茉莉花和茉莉花茶生產基地。

王平生指出，台灣在茶葉製作和種植領域有著豐富的經驗，台商可在茉莉花茶、茉莉精油、茉莉香水及茉莉面膜等領域找到投資商機，「本人看好茉莉精油的開發前景。」

全國台企聯常務副會長高錦樂表示，十幾年前就來過南寧，但一直沒有投資，錯過了很多機會，這次再到南寧，發現這座城市變化很大，年輕台商很多。南寧市首府城市，人口700多萬，台灣青年可以在電子資訊、農業產業等領域找到發揮專長的機會。

南寧市投資促進局局長梁楓。圖/中新社
南寧市投資促進局局長梁楓。圖/中新社
分享
全國台企聯會長王屏生（前排左一）出席推介會。圖/中新社
全國台企聯會長王屏生（前排左一）出席推介會。圖/中新社
分享

台商東協

相關新聞

滴滴司機被捅數刀身亡 嫌犯自首稱精神崩潰

2019-03-25 12:20

中共又取締獨立教會 還逼簽保證書

2019-03-25 11:06

昆山馬拉松開跑 台味十足

2019-03-24 23:57

加拿大中國留學生遭綁架 嫌犯持有電擊槍

2019-03-25 12:33

愛心不落人後 上海台商社群徵二手物品做公益

2019-03-25 12:05

廣東省長馬興瑞：拚大灣區主要城市1小時通達

2019-03-25 11:58

男子扮外賣小哥給女友送驚喜 一開門就決定報警

2019-03-25 11:37

南寧台協會長周代祥：將推動台商參與「一帶一路」建設

2019-03-25 11:21

湛海高鐵將開工 海南納高鐵網

2019-03-25 02:02

深中通道難度 勝過港珠澳大橋

2019-03-25 02:02

少林寺藏經閣 佛門聖寶迎客

2019-03-25 02:02

五一小長假 帶動高鐵遊新藍海

2019-03-25 02:02

兩岸微流行／一鍵遊西湖 美景一手掌握

2019-03-24 23:48

中共陸軍200名將軍首次上考場 成績與升職晉級掛鉤

2019-03-24 21:58

走失狗一天內遭安樂死 港人批政府制度僵化、未審先判

2019-03-24 21:17

醫生「筆誤」致安胎藥變墮胎藥 31歲婦恐胎兒不保

2019-03-24 20:48

昆山兩岸馬拉松濃濃台灣元素 台灣選手衝進第6、第8

2019-03-24 14:37

北京頤和園仿故宮推彩妝 網民：大同小異

2019-03-24 13:59

陸「限古令」升級 網路平台古裝劇銳減

2019-03-24 10:26

北京瞭望／北京深夜書房 走進「書山行旅」畫裡

2019-03-23 23:37

湖南常德高速公路火燒車 26死28傷

2019-03-23 23:34

深井錦柏豪苑獨立屋遇竊 賊劫走保險箱內名錶值200萬元

2019-03-23 20:17

麻疹個案再添兩例 41歲泰航空機師曾飛四地

2019-03-23 19:23

砍妻女再撞死6人 湖北男遭擊斃

2019-03-23 17:51

KAWS公仔暴瘦 惹洩氣疑雲 主辦單位：放氣換電啦！

2019-03-23 17:49

護士妻要他死？迷昏醫師夫再注射百草枯

2019-03-23 17:48

「零門檻」落戶 石家莊跑第一

2019-03-23 17:47

旋轉拍賣Carousell驚傳詐騙 三青年用支票買名牌貨全「跳票」16女失港幣88萬元

2019-03-23 11:23

湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43

思想控制出新招 找網紅教師為思想課背書

2019-03-23 05:27

香江風情╱全球最長壽且工時最長？ 香港「第一」打群架

2019-03-22 23:45

陸五一突然放4天！ 機票搜索瞬間增10倍

2019-03-22 23:40

屯門騎術學校走馬 狂奔300米「衝紅燈」過綠的

2019-03-22 20:05

替塵肺病工維權 自媒體編輯被捕

2019-03-22 18:07

北斗衛星團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-22 18:04

秦嶺別墅翻版？黑龍江伐林建私人莊園 驚動中央

2019-03-22 18:02

上海4月首辦兩岸中學生籃球邀請賽

2019-03-22 17:10

大陸「五一」連放四天消息一出 國際機票搜索暴增10倍

2019-03-22 16:18

ING可望獲准與北京銀行共同成立大陸首家外資控股銀行

2019-03-22 14:23
看更多

熱門文章

凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

2019-03-24 20:16

習近平沒見教宗...4個考慮與1個暗示

2019-03-24 23:43

中共陸軍200名將軍首次上考場 成績與升職晉級掛鉤

2019-03-24 21:58

男子扮外賣小哥給女友送驚喜 一開門就決定報警

2019-03-25 11:37

為進美國名校 中國學生不惜砸重金「走側門」

2019-03-24 14:20

兩岸領導人分頭拚外交 大而霸對上小而美

2019-03-24 16:27

雷軍：小米9本月底能交付150萬支

2019-03-24 22:57

江蘇化工廠爆炸604傷 官方定性工安「走過場」

2019-03-24 19:42

深中通道難度 勝過港珠澳大橋

2019-03-25 02:02

醫生「筆誤」致安胎藥變墮胎藥 31歲婦恐胎兒不保

2019-03-24 20:48

時間跨度5000年 義大利近千中國文物要回家

2019-03-24 14:05

華為公主愛蘋果產品？竟隨身攜帶Apple這三機

2019-03-24 15:02

湛海高鐵將開工 海南納高鐵網

2019-03-25 02:02

美民調：歐洲人多數不信任習近平處理國際事務能力

2019-03-24 14:22

韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42

昆山馬拉松開跑 台味十足

2019-03-24 23:57

不滿北京介入香港事務 泛民與中聯辦關係撕裂

2019-03-25 09:51

台企聯新會長 3人掀世代之爭

2019-03-24 23:38

響水大爆炸／受困40小時瓦礫中救出生還者

2019-03-24 15:10

陸銀引外資 開放五大領域

2019-03-24 23:23

走失狗一天內遭安樂死 港人批政府制度僵化、未審先判

2019-03-24 21:17

「任公職無罪」凌友詩拒繳罰款

2019-03-24 23:47

中共又取締獨立教會 還逼簽保證書

2019-03-25 11:06

昆山兩岸馬拉松濃濃台灣元素 台灣選手衝進第6、第8

2019-03-24 14:37

五一小長假 帶動高鐵遊新藍海

2019-03-25 02:02

北京辦論壇…繞著美國轉

2019-03-25 00:32

「一帶一路」之外 中義簽署870億元經貿協議

2019-03-24 23:42

響水大爆炸／民眾憂水質汙染 瓶裝水被搶光

2019-03-24 15:05

經費拮据？美駐成都領館拍賣家具 傳有王立軍用過的

2019-03-24 14:16

少林寺藏經閣 佛門聖寶迎客

2019-03-25 02:02

北京頤和園仿故宮推彩妝 網民：大同小異

2019-03-24 13:59

「保護人民群眾的什麼財產安全」 廣西烏龍標語鬧笑話

2019-03-24 14:12

歐盟官員避談人權 挨批對中國異常溫順

2019-03-24 14:18

鬥魚直播去年收入逾180億 擬赴美上市

2019-03-25 11:51

一帶一路 閩茶出口續升溫

2019-03-25 02:00

大陸．資金．對策／境外公司被認定為台灣納稅居民分析

2019-03-24 23:24

陸衝刺5G 下步推進商用部署

2019-03-25 02:00

陸工信部長：全面放開一般製造業 減少微觀管理

2019-03-25 11:15

陸企名人堂／腳爬客 用3把耙子挖到地質科普金礦

2019-03-24 13:46

韓國瑜密會中聯辦 香港輿論關注兩岸關係影響

2019-03-25 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top