男子扮外賣小哥給女友送驚喜 一開門就決定報警

2019-03-25 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



杭州小伙子小王二十出頭，性格單純相信愛情。去年下半年他戀愛了。但是結果不大好，驚訝失望憤怒，進而報警。因為他終於驚覺受騙了。

大陸「錢江晚報」披露了小王這段經歷。去年下半年，小王在遊戲裡認識了一位姑娘，在一來一往的遊戲和聊天中，小王對姑娘心生好感。姑娘在外省，兩人開始了網戀。

小王說，你能發一張自拍嗎？對方發過來一張長相清秀的女生照片，小王很喜歡。

在接下來的幾個月裡，兩人一直沒見面，不過不妨礙小王對姑娘的傾心：姑娘撒嬌「你的工資我幫你保管哦」，小王發了工資那天就打了一些錢給姑娘；姑娘說她奶奶去世，小王毫不猶豫給姑娘轉帳給予撫慰；姑娘說準備來杭州看他，小王馬上送上姑娘來杭的路費……兩人感情持續升溫，甚至談及何時見家長了。

2019年初的一天，由於異地太久，十分想見女友一面的小王跟姑娘說自己替她點了外賣，讓她出門來拿。

其實站在風中的那個外賣小哥就是小王自己裝扮的。小王悄然奔赴外省姑娘家打算給她一個驚喜。

開門拿外賣的是一個中年女性、臉上斑斑點點。全然不是日思夜想的清秀女子，小王內心瞬間被打倒了，他倉惶而回。

事後女友解釋，剛才出門拿外賣的是她姐姐，但小王已經心生疑竇。

原來，他網戀的對象確實是那天出來拿外賣的女人，離異、有孩子、沒工作。照片是「照騙」，只是對方在網上隨意下載的。

當初遊戲室認識的時候，女人倒也不是處心積慮要騙小王的，後來聊著聊著看小王一往情深，她也就是順水推舟地談起了感情，然後靠這個來錢了。前前後後女人一共拿了小王2萬多元人民幣。