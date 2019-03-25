南寧台協會長周代祥：將推動台商參與「一帶一路」建設

2019-03-25 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



周代祥連任廣西南寧台協會長。圖/中新社 分享 facebook 廣西南寧市台灣同胞投資企業協會第十三屆理監事就職典禮24日在南寧舉行，連任會長的周代祥表示，南寧市台協將發揮好橋樑和紐帶作用，積極組織會員參與「一帶一路」建設。

中新社報導，周代祥表示，南寧市台協成立25年來，推動邕台經貿交流合作及參與公益事業等成效顯著，南寧市台協將堅定支持體現一個中國原則的九二共識，做兩岸關係和平發展的推動者、踐行者，將和新一屆理監事會一道團結會員，承前啟後，開拓創新，協助台灣青年在南寧就業創業，為促進邕台經貿交流與合作做出更大的努力。

周代祥表示，南寧市作為面向東盟開放合作的區域性國際城市和「一帶一路」有機銜接的重要門戶城市，蘊含著巨大機遇，南寧市台協將發揮好橋樑和紐帶作用，促成更多台商投資南寧，分享南寧發展紅利。

周代祥的父親周世進是上世紀90年代初期到南寧創業的台商，也曾擔任南寧市台協會長，2017年4月，周代祥正式擔任南寧市台協第十二屆理事會會長，成為當時大陸最年輕的地方台協會長。

出席就職典禮的廣西台辦主任李東興表示，廣西目前正處於新的發展機遇期，隨著「一帶一路」建設和中國—東協自貿區升級版建設的推進，廣西的資源、區位及市場優勢將充分釋放，成為承接台商投資興業的新高地。

李東興指出，南寧台協是廣西最早的台協會之一，在服務台商、台胞方面最了大量的工作，相信南寧台協新一屆理監會在深化兩岸交流合作中發揮更大作用，促成更多台灣同胞、特別是青年朋友來南寧投資興業。