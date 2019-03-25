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南寧台協會長周代祥：將推動台商參與「一帶一路」建設

2019-03-25 11:21聯合報 記者林宸誼╱即時報導

周代祥連任廣西南寧台協會長。圖/中新社
周代祥連任廣西南寧台協會長。圖/中新社
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廣西南寧市台灣同胞投資企業協會第十三屆理監事就職典禮24日在南寧舉行，連任會長的周代祥表示，南寧市台協將發揮好橋樑和紐帶作用，積極組織會員參與「一帶一路」建設。

中新社報導，周代祥表示，南寧市台協成立25年來，推動邕台經貿交流合作及參與公益事業等成效顯著，南寧市台協將堅定支持體現一個中國原則的九二共識，做兩岸關係和平發展的推動者、踐行者，將和新一屆理監事會一道團結會員，承前啟後，開拓創新，協助台灣青年在南寧就業創業，為促進邕台經貿交流與合作做出更大的努力。

周代祥表示，南寧市作為面向東盟開放合作的區域性國際城市和「一帶一路」有機銜接的重要門戶城市，蘊含著巨大機遇，南寧市台協將發揮好橋樑和紐帶作用，促成更多台商投資南寧，分享南寧發展紅利。

周代祥的父親周世進是上世紀90年代初期到南寧創業的台商，也曾擔任南寧市台協會長，2017年4月，周代祥正式擔任南寧市台協第十二屆理事會會長，成為當時大陸最年輕的地方台協會長。

出席就職典禮的廣西台辦主任李東興表示，廣西目前正處於新的發展機遇期，隨著「一帶一路」建設和中國—東協自貿區升級版建設的推進，廣西的資源、區位及市場優勢將充分釋放，成為承接台商投資興業的新高地。

李東興指出，南寧台協是廣西最早的台協會之一，在服務台商、台胞方面最了大量的工作，相信南寧台協新一屆理監會在深化兩岸交流合作中發揮更大作用，促成更多台灣同胞、特別是青年朋友來南寧投資興業。

南寧市委副書記楊維超表示，南寧市近年來精心打造桂台少數民族民俗交流周等交流品牌，組織實施了台灣大學生暑期來邕實習實訓營等一系列有影響有特色的兩岸青年交流活動，邕台經濟、文化等各領域交往和民間往來日趨熱絡，南寧市台協會長周代祥領到了全大陸製發的第一張台灣居民居住證，這些成果為增進兩岸同胞福祉、凝聚同胞親情、牢固精神紐帶、促進心靈契合發揮了積極作用。

廣西台辦主任李東興。圖/中新社
廣西台辦主任李東興。圖/中新社
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台商一帶一路創業

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