中共又取締獨立教會 還逼簽保證書

2019-03-25 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國和梵蒂岡去年才簽署主教任命臨時協議，看似與教廷關係改善，但有港媒披露，北京以未登記為由，23日宣布取締「守望教會」。在該教會兩個聚會場所參加活動的信眾一度被警方帶走，要求簽署不再參加教會活動保證書。教會同日發布「告會眾書」，聲明不接受當局取締。

香港明報報導，根據守望教會的「告會眾書」，23日下午1時50分鐘左右，有19名信眾在北京中關村長遠大廈的會堂學習聖經，20多名警察和協警等突然登門打斷課程，隨後海淀區民政局和民族宗教僑務辦公室工作人員出示身分證，宣讀了一遍行政取締決定書，宣布取締守望教會。

有關人員對牧師張曉峰做了一份簡單的筆錄，要求其簽字領取取締決定書。其間參加聖經學習的所有信眾被警察帶至附近一所學校。同時，赴教會另一處聚會場所的幾名信眾也被截查身分證，然後被帶到同一所學校。教會兩處聚會場所的門鎖也被更換。

報導指，網上流傳的海淀區民政局取締決定書稱，北京守望教會「未經登記擅自以社會組織名義開展活動，有網上截圖為證，違反《宗教事務條例》及《社會團體登記管理條例》，決定予以取締，並收繳非法物品」。

海淀區民族宗教僑務辦公室的通告則指，「國家尊重和保護公民宗教信仰自由，保護正常的宗教活動，廣大信教群眾要遵守法律法規的規定，到依法登記的宗教活動場所參加活動」。

當日，教會發布「告會眾書」，表明對當局取締決定「不予接受」，提醒信眾，教會的合法性不由宗教或民政部門來裁決，並稱此次取締是教會所面臨的「新一輪屬靈爭戰」，是「意料之中的事情」，需要做好各種預備。

教會強調會堅持聚會，除非遇到強力攔阻；因兩個聚會場所被取締，後期活動會在空間和方式上有所調整。

有信眾稱，被扣的信眾都沒有簽署保證書，並已全部回家。昨日守望教會的網站仍運作正常，並顯示當日照常舉行主日敬拜活動，不過部分信眾被當局派人守住家門，無法參加。