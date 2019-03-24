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兩岸微流行／一鍵遊西湖 美景一手掌握

2019-03-24 23:48聯合報 羅印冲

杭州西湖景點眾多，常讓遊客不知從何觀賞起。 （新華網）
杭州西湖景點眾多，常讓遊客不知從何觀賞起。 （新華網）
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時節進入春暖花開，大陸各地景區開始迎來大量遊客。大陸一些景區面積遼闊，像是杭州西湖景區就達六十平方公里，加上景點眾多，常讓遊客不知從何觀賞起。伴隨科技進步，且人手一支智慧型手機，西湖景區推出「西湖一鍵智慧遊」線上訊息平台，遊客可以玩得更便利也更盡興。

杭州西湖景區日前與高德地圖合作打造「西湖一鍵智慧遊」項目上線，範圍覆蓋景區全部區域，使杭州西湖成為目前大陸面積最大的數位景區。

西湖景區信息中心主任方國興指出，「西湖一鍵智慧遊」在大陸景區中實現六方面新突破：一是數據更精準，雙方用兩個月梳理、整合、新增服務設施和訊息。二是訊息更權威，高德地圖為西湖景區設立官方帳號，即時管理、發布訊息。

三是體驗更直觀，西湖實景手繪地圖達成對景區全域覆蓋。四是內容更豐富，首次將兩百多公里山林遊步道進行離線測繪。五是服務更溫馨，包括遊客急需的停車場、公共廁所、最佳觀景點等，在地圖上都可見到標示。六是救援更及時，將「一鍵救援」接入公安指揮中心，遊客安全更有保障。

據陸媒實測，「西湖一鍵智慧遊」不僅全面呈現西湖十景（新十景、三評十景）的全貌，還專門為遊客推薦「文化史記兩日遊」和「茶文化之旅」主題玩法。透過西湖實景手繪地圖，遊客無需尋人問路，就能實現一鍵導航、一鍵導覽和一鍵導遊

而「西湖一鍵智慧遊」只是西湖景區打造數位景區的第一步，在二○二二年杭州亞運會來臨前，依照國際化、數位化、人性化景區的要求，還將提供遊客更多更精準、便捷的服務。

公安導遊廁所

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