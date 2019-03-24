中共陸軍200名將軍首次上考場 成績與升職晉級掛鉤

2019-03-24 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中共陸軍軍職指揮員軍事訓練等級考評，首次在大陸7個考點同時展開， 200多名將軍考生，依據作戰想定，連續作業超過8個小時，考評成績將進入檔案，作為升職晉級、評功評獎的重要依據。

新京報報導，在北京、福州、拉薩等地的7個考點，200多名將軍考生，依據軍事訓練條例和軍事訓練大綱，參加基礎理論、基本技能、指揮能力和體能等4個方面考試，這也是中共陸軍首次針對高級指揮員展開的軍事訓練等級考評。

第83集團軍軍長謝增剛表示，這是作為指揮員指揮作戰的一種精神的體現，也是指揮員應該必備的生理和心理素質。

陸軍紀委副書記方榮堂指出，不管在哪個職位，都得學會指揮打仗，高級指揮員在這方面帶頭，首先是履職盡責，擔負未來遂行打仗的需要，平常練兵備戰的需要。

為保證考評結果公正，由國防大學派出的軍事專家，對陸軍各考場監考，並對考核內容進行評判。