昆山馬拉松鳴槍 濃濃台灣味

2019-03-25 02:01 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／昆山報導



昆山台協啦啦隊替海峽兩岸（昆山）馬拉松的選手加油。 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 有1萬名好手參賽的海峽兩岸（昆山）馬拉松，24日上午鳴槍開跑。來自台灣的林秋杰，第一次在台灣以外跑馬拉松、也是首度到大陸參賽，拿下全馬男子組第6，是台灣選手最好成績。去年昆馬拿銀牌的李智群今年屈居第8，不過兩人都跑出個人最佳成績。

海峽兩岸（昆山）馬拉松是大陸唯一以「兩岸」冠名，中國田協正式認證的馬拉松賽，今年是連續第二年舉辦。參賽人數從去年的6000人到今年翻倍成長為1萬人，而今年有513名台灣跑者參加比賽，其中去年拿下首屆昆馬第２名的李智群和第３名的陳秉豐，今年都再接再厲到昆山參賽。

李智群依舊挑戰全馬，全程跑出2小時38分23秒成績，比去年奪冠成績還快1分鐘，不過，這次他只排名第8。儘管名次落後，李智群表示不會遺憾，因為今年43歲的他，還刷新了個人全馬的最佳成績。

台灣選手最好的成績是拿到第6的林秋杰，28歲跑馬拉松4年的林秋杰，其實是短跑好手，曾經是台灣大專運動會甲組400公尺短跑的紀錄保持人。昆馬是他第一次在台灣以外跑馬拉松、也是首度到大陸參賽，他以2小時36分31秒成績拿下第6，也刷新個人全馬最佳成績，進步了3分鐘。

而全馬男女冠軍都是由肯亞選手抱走第一名獎盃，李智群表示，昆馬不僅規模越來越大，參賽選手的水準也越來越提高，他鼓勵台灣跑手要加緊競爭才能不被淘汰，而昆馬的賽程筆直平坦，很適合馬拉松選手突破個人紀錄。

從台北遠道昆山參賽的女跑者，還有馬拉松界有「長跑甜心」稱譽25歲的張芷瑄，以及美日混血美女從高雄來參賽的雷理莎，今年則挑戰半馬。

但最特別的是昆馬的「台灣元素」，每位衝刺終點線的選手，完賽時都能品嘗台灣特色美食滷肉飯和珍珠奶茶等，補給站還有台灣特產鳳梨酥，加上沿途有電音三太子、台灣原住民舞蹈加油助陣，同時，包括緯創、龍騰、南亞、神基、友達、捷安特、統一等台企台商出錢出力，還動員500多人啦啦隊，昆山兩岸馬拉松也跑出昆台融合、兩岸交流典範。