五一小長假 帶動高鐵遊新藍海

2019-03-25 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年「五一」假期調整，5月1日至4日放假4天，大陸民眾出遊熱情高漲。攜程旅行網消息，日前攜程App高鐵遊頻道的瀏覽量激增，高鐵遊產品預訂量環比二月最後一周有明顯增長。

中新社引述業內人士指出，隨著中國大陸鐵路事業的快速發展，鐵路在民眾出遊中正扮演越來越重要的角色，來自更多非一線城市的高鐵遊正在成為一種時尚。今年「五一」假期增加後，旅遊需求將獲得釋放，高鐵也將繼續為遊客外出休閒旅行帶來便利。

再有20來天，長三角鐵路將實行新的列車運行圖，黃山將首次開通經杭黃鐵路直達紹興、寧波等地的高鐵。同程藝龍相關負責人表示，新線開通後，杭黃高鐵將串聯起西湖、西溪濕地、千島湖、古徽州文化旅遊區、黃山和西遞宏村、紹興魯迅故里、奉化溪口等10個5A級景區，這條串聯起名山、名水、名城的高鐵線值得期待。

據中國大陸鐵路規畫，2019年中國大陸鐵路總公司將持續擴大復興號開行規模和覆蓋範圍。到2019年底，投入運用的復興號達到850組。

此外，加大時速350公里、250公里、200公里、160公里復興號系列產品研發和產業化運用力度，讓更多的復興號奔馳在廣袤大地上。

另據Mysteel不完全統計，在2019年鐵路開工建設項目45條線路，計畫開工項目26個，儲備開工項目19個，總里程逾萬公里。涉及重慶、陝西、四川、浙江、山東等20來個省分的部分城市。在高鐵遊潛力逐步釋放的背後，一片旅遊「新藍海」已呈現在各大OTA（在線旅行社）眼前。

目前，同程藝龍等平台都在陸續圍繞高鐵遊做起了文章。帶來的結果是，高鐵遊不僅帶動當地景區客流，而且也帶來了當地酒店、交通出行的訂單。