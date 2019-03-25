深中通道難度 勝過港珠澳大橋

2019-03-25 02:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



為了縮短粵東粵西之間的距離，緩解虎門大橋的壅堵，廣東省規畫了一條深中通道，就在虎門大橋和港珠澳大橋之間，全長24公里，將深圳與中山連通。

據央視網報導，和港珠澳大橋類似的是，深中通道也要途經伶仃洋，同樣要採用沉管技術，建設者也是港珠澳大橋的同一個團隊。但是他們都表示，深中通道的難度一點都不亞於港珠澳大橋，甚至是一場更嚴峻的挑戰。

為了修建港珠澳大橋，珠海附近的島上建起了一座大型沉管預製廠，這一次，深中通道所需的沉管也是來自這座島，但是從這座島到深中通道的安裝地點，距離足足有50公里，是港珠澳大橋浮運距離的三倍多。

深中通道中交四航局S09標段副總工程師嵇廷表示，在兩年多的時間內完成22節管節的預製，要達到一個月一節的進度要求，可以說在世界範圍內是前所未有的。

除了製造和運輸難題，沉管的水下安裝也是個世界級難題。沉管安裝講究的是天時地利人和，條件非常苛刻，風力不能大於六級，海上的浪高也不能高於0.8公尺。

理論上來說，一個月有兩個適合安裝沉管的窗口期，一年總共只有24次機會，再除去天氣、颱風等等因素的影響，每一個窗口期都彌足珍貴。

而且沉管對接難度相當於把一個中型航母和另外一個中型航母對接，對接的偏差要控制在5公分，這不亞於外太空對接，難度可想而知。

和港珠澳大橋一樣，深中通道也要先建造東西兩個人工島。深中通道西人工島由57個直徑為28公尺的鋼圓筒構成，每個鋼圓筒相當於14層樓的高度，這個面積相當於19個足球場大的人工島在四個月的時間裡建成，創造了深中速度。

整個人工島上最後生產的混凝土總放量大約是40萬方，島上使用的鋼筋總共是4萬噸左右，相當於六個艾菲爾鐵塔的用鋼量。

眼下，他們最重要的任務是對人工島進行加固，迎接第一節沉管的到來。

深中通道計畫2024年全線通車，到時候珠江兩岸可以半小時對接。

報導稱，粵港澳大灣區里的這些城市，其實一直都發展不錯，但每個城市也有各自的發展瓶頸，要想持續發展，就要藉著大灣區的一體化建設，促進城市間的融合，給每個城市補短板創新機。