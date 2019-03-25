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湛海高鐵將開工 海南納高鐵網

2019-03-25 02:02聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

海南省正推進湛江至海口高鐵項目，預計今年開工建設。這意味着海南環島高鐵將融入大陸全國高鐵網。

據香港明報報導，今年1月14日至18日，大陸中國鐵路總公司已召開項目可行性研究評審會，現設計單位正開展項目可行性研究報告修編工作。不過有關報導並未說明高鐵如何跨越平均寬度達29.5公里的瓊州海峽。目前，海南島通過粵海鐵路與大陸鐵路網相連，需用輪渡將火車運輸過海。未來高鐵相信亦是以此方式過海。

有關方面一直在爭取興建連接廣東和海南的瓊州海峽跨海大橋，預計總投資1400多億元人民幣，不過一直未開工建設，據專家表示，瓊州海峽建跨海大橋比港珠澳大橋更困難。

海南省發改委稱，為方便旅客進出島，海南省目前正在大力推進湛江至海口高鐵項目。 下一步，海南省發改委將繼續積極協調國家發展改革委、中國鐵路總公司和廣東省，抓緊配合做好湛海高鐵項目前期工作，力爭項目2019年開工建設，早日為旅客進出島提供更加便捷的條件。

2019年「海南省政府工作報告」中明確提出，今年海南要實施一批重大基礎設施工程。加快構建與自貿試驗區和自貿港相適應的現代化、網絡化、智能化「五網」基礎設施體系。其中，包括加快湛江至海口高鐵等項目前期工作。

改革開放以來，廣東湛江市交通發生重大變化，已經進入「高鐵時代」的湛江快馬加鞭，新的高鐵項目也在加快推進，緊緊圍繞「建設省域副中心城市、打造現代化沿海經濟帶重要發展極」總體目標任務，對標「高水平的全國性綜合交通樞紐」定位，加快構建現代化快速立體交通體系，推動交通運輸高質量發展。

2019年，湛江市再接再厲，以高鐵建設為抓手，加快構建放射式大通道，推動構建連接粵港澳大灣區、北部灣城市群、海南自貿區（港）的放射式高鐵大通道，提升湛江交通的區域輻射力和集聚力。

高鐵工作海大

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