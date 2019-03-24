醫生「筆誤」致安胎藥變墮胎藥 31歲婦恐胎兒不保

2019-03-24 20:48 香港01 記者鄭子健／報導



涉事醫生承認筆誤。 影片截圖 分享 facebook

江西南昌市民張女士今年31歲，上個月剛發現自己懷上第2胎，於是到南昌市新建區人民醫院就診檢驗。不料聽診醫生居然因「筆誤」而誤開「墮胎藥」，致使張女士胎兒有不保之虞。

據「江南都市頻道」3月22日報道，事緣涉事熊姓醫生認為張女士懷孕情況良好，並開出有保胎作用的孕酮片，然而當天張女士回家吃完藥，即晚就感覺肚子疼，次日還「見了紅」，於是去另外一家醫院檢查，發現原來所服「保胎藥」實則是打胎藥。

報道指張女士服用的藥物叫「複方米非司酮片」，與另一種藥物合用，用於終止停經49天內的早期妊娠。張女士的丈夫引述婦幼保健院專家醫生的講法，指胎兒有不保之虞：「你吃了打胎藥，沒有這個先例。你吃了打胎藥，又去保胎，這個意思就是不能要。」

涉事醫生：不是我有心給你開成的

涉事熊醫生就此承擔責任：「我承認這是我的錯誤，是筆誤，不是我有心給你開成的。」

之後事主與醫院協商一星期後，院方表示願意賠償1萬至2萬元港幣（約台幣3.9至7.8萬），事主一方則反建議賠償10萬元，院方未有答應，指數額如達10萬元須先作司法鑒定，並有待事件處理完畢後處罰涉事醫生。

張女士的丈夫說，兩人的頭胎是8年前出生的，好不容易懷上二胎，這個不要之後，後面還能不能懷上，是個未知數。他們認為醫院的態度太過敷衍，目前雙方仍在商量解決方案。

文章授權轉載自《香港01》