陸「限古令」升級 網路平台古裝劇銳減

2019-03-24 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



延禧攻略。鳳凰網 分享 facebook

大陸廣電部門收緊古裝劇播出的限制。港媒披露，多名娛樂業人士前日表示，有關部門的新規，明確從即日起到6月，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等在內所有古裝題材網劇、電視劇、網路大電影都不允許播出。已播出的撤掉所有版面，未播出的全部擇日再排。官方曾指要堅決反對歷史虛無主義、隨意戲說曲解歷史，古裝劇不能為增加娛樂性而胡編亂造。

據香港明報，昨日查詢大陸多個網路影視平台，包括優酷、愛奇藝、騰訊、土豆等，仍可以找到古裝片，但數量明顯減少。曾位於推薦榜上的熱門古裝劇《東宮》、《招搖》和《倚天屠龍記》等影片，已全部消失蹤影，頗受好評的《羋月傳》和《延禧攻略》等也難覓蹤跡。

以優酷為例，昨日在其頁面選擇歷史劇選項，僅餘《大明王朝》、《曹操》、《大軍師司馬懿軍師聯盟》、《重耳傳奇》和《楚漢傳奇》等五部古裝劇。而過去大量的武俠劇，昨日也不足以佔滿全網頁，收緊限制並非空穴來風。

報導引述不願具名的業內人士稱，自2013年始，大陸廣電總局便曾頒布「制古令」。每個電視台每年播出古裝劇集不能超過150集。但民間對古裝現代劇頗為推崇，催生諸多影視公司以網路作為播放平台。

電視台為規避廣電總局的監管，往往會要求影視劇製作方修改劇情，例如將穿越劇中的現代部分剪掉，變成歷史題材。又如將虛構的充滿現代戲意味的橋段，添加於在歷史上頗有名氣的帝王將相后妃貴嬪之上，偽裝成「重大歷史題材」，以求不佔古裝劇份額。並順應市場加入情感、宮鬥、歷史、玄幻、穿越諸如此類的噱頭。

該人士還稱，如此前在網劇熱播的《延禧攻略》頗受好評，使部分衛視紛紛以「重大歷史題材」等藉口籌備上映，但最終被廣電部門以虛報理由為名終止播出。

今年開年後，限古令再度升級，據消息顯示，此次有關部門下發新規，是因第一季度雖在對宮鬥劇調控，但執行力度不夠，所以第二季度要嚴格執行，變成如今的「一刀切」，全面禁播。