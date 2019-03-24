親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

邁阿密網賽／五度擊敗球后 謝淑薇獲封巨人殺手

陸「限古令」升級 網路平台古裝劇銳減

2019-03-24 10:26聯合報 記者羅印冲╱即時報導

延禧攻略。鳳凰網
延禧攻略。鳳凰網
分享

大陸廣電部門收緊古裝劇播出的限制。港媒披露，多名娛樂業人士前日表示，有關部門的新規，明確從即日起到6月，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等在內所有古裝題材網劇、電視劇、網路大電影都不允許播出。已播出的撤掉所有版面，未播出的全部擇日再排。官方曾指要堅決反對歷史虛無主義、隨意戲說曲解歷史，古裝劇不能為增加娛樂性而胡編亂造。

香港明報，昨日查詢大陸多個網路影視平台，包括優酷、愛奇藝、騰訊、土豆等，仍可以找到古裝片，但數量明顯減少。曾位於推薦榜上的熱門古裝劇《東宮》、《招搖》和《倚天屠龍記》等影片，已全部消失蹤影，頗受好評的《羋月傳》和《延禧攻略》等也難覓蹤跡。

以優酷為例，昨日在其頁面選擇歷史劇選項，僅餘《大明王朝》、《曹操》、《大軍師司馬懿軍師聯盟》、《重耳傳奇》和《楚漢傳奇》等五部古裝劇。而過去大量的武俠劇，昨日也不足以佔滿全網頁，收緊限制並非空穴來風。

報導引述不願具名的業內人士稱，自2013年始，大陸廣電總局便曾頒布「制古令」。每個電視台每年播出古裝劇集不能超過150集。但民間對古裝現代劇頗為推崇，催生諸多影視公司以網路作為播放平台。

電視台為規避廣電總局的監管，往往會要求影視劇製作方修改劇情，例如將穿越劇中的現代部分剪掉，變成歷史題材。又如將虛構的充滿現代戲意味的橋段，添加於在歷史上頗有名氣的帝王將相后妃貴嬪之上，偽裝成「重大歷史題材」，以求不佔古裝劇份額。並順應市場加入情感、宮鬥、歷史、玄幻、穿越諸如此類的噱頭。

該人士還稱，如此前在網劇熱播的《延禧攻略》頗受好評，使部分衛視紛紛以「重大歷史題材」等藉口籌備上映，但最終被廣電部門以虛報理由為名終止播出。

今年開年後，限古令再度升級，據消息顯示，此次有關部門下發新規，是因第一季度雖在對宮鬥劇調控，但執行力度不夠，所以第二季度要嚴格執行，變成如今的「一刀切」，全面禁播。

延禧攻略香港失蹤

相關新聞

北京瞭望／北京深夜書房 走進「書山行旅」畫裡

2019-03-23 23:37

湖南常德高速公路火燒車 26死28傷

2019-03-23 23:34

深井錦柏豪苑獨立屋遇竊 賊劫走保險箱內名錶值200萬元

2019-03-23 20:17

麻疹個案再添兩例 41歲泰航空機師曾飛四地

2019-03-23 19:23

砍妻女再撞死6人 湖北男遭擊斃

2019-03-23 17:51

KAWS公仔暴瘦 惹洩氣疑雲 主辦單位：放氣換電啦！

2019-03-23 17:49

護士妻要他死？迷昏醫師夫再注射百草枯

2019-03-23 17:48

「零門檻」落戶 石家莊跑第一

2019-03-23 17:47

旋轉拍賣Carousell驚傳詐騙 三青年用支票買名牌貨全「跳票」16女失港幣88萬元

2019-03-23 11:23

湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43

思想控制出新招 找網紅教師為思想課背書

2019-03-23 05:27

香江風情╱全球最長壽且工時最長？ 香港「第一」打群架

2019-03-22 23:45

陸五一突然放4天！ 機票搜索瞬間增10倍

2019-03-22 23:40

江蘇鹽城大爆炸：47死640傷，化工疏失的中國慘劇

2019-03-22 21:28

屯門騎術學校走馬 狂奔300米「衝紅燈」過綠的

2019-03-22 20:05

替塵肺病工維權 自媒體編輯被捕

2019-03-22 18:07

北斗衛星團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-22 18:04

秦嶺別墅翻版？黑龍江伐林建私人莊園 驚動中央

2019-03-22 18:02

上海4月首辦兩岸中學生籃球邀請賽

2019-03-22 17:10

大陸「五一」連放四天消息一出 國際機票搜索暴增10倍

2019-03-22 16:18

ING可望獲准與北京銀行共同成立大陸首家外資控股銀行

2019-03-22 14:23

基層悲歌！一家四口住進窄房 10歲女兒只能用痰盂上廁所

2019-03-22 14:10

泰國前總理愛女婚宴超豪華 甜蜜婚紗照獨家曝光

2019-03-22 14:09

狠父將女童棄在香港機場餐廳外 遭逮後稱非常後悔

2019-03-22 14:08

北角粵華酒店 又傳刀賊入房劫財內地女遊客

2019-03-22 12:05

「影子助理」4年詐薪14.7萬 區議員判囚8月

2019-03-22 12:05

突如其來的驚喜 大陸宣布 今年勞動節連放四天假

2019-03-22 11:14

江蘇化工廠爆炸 44死數百人輕重傷

2019-03-22 10:55

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:02

江蘇鹽城化工廠爆炸 罹難者增至44人

2019-03-22 09:10

大灣區虎門二橋 清明前提早通車

2019-03-22 02:06

中老鐵路 首座長大隧道貫通

2019-03-22 02:06

「台陸通」APP線上辦理… 台胞福建領駕照更便利

2019-03-22 02:05

推動舊衣回收 7月起上海強制垃圾分類

2019-03-22 02:05

上海藍精靈主題樂園 今年開幕

2019-03-22 02:05

陸強迫同化 大學維吾爾文消失了

2019-03-21 23:44

Uber司機駕車邊看女乘客裙底直播 手機藏逾880片段

2019-03-21 23:00

重慶石柱縣爆發非洲豬瘟 9生豬發病

2019-03-21 21:47

福建再度啟動「101台灣青年創業扶持計劃」

2019-03-21 21:10
看更多

熱門文章

被封殺？歐陽娜娜表態「中國人」後…陸媒幫解套

2019-03-23 23:30

蘋果CEO庫克：感謝中國打開大門 我們未來密不可分

2019-03-23 14:55

陸官媒：不要武斷地給台灣藝人扣「台獨」帽子

2019-03-24 09:40

鹽城驚天一爆 炸向江蘇官場

2019-03-23 23:36

鹽城化工廠爆炸死亡增至64人 官媒指形式主義釀禍

2019-03-23 11:44

聯電大陸子公司和艦可望登陸「科創板」 創多項紀錄

2019-03-23 16:17

江蘇化工廠爆炸40小時後 幸運救出一人

2019-03-23 20:22

馬雲美國西點軍校談領導力：做別人不想做的事

2019-03-23 13:43

旋轉拍賣Carousell驚傳詐騙 三青年用支票買名牌貨全「跳票」16女失港幣88萬元

2019-03-23 11:23

護士妻要他死？迷昏醫師夫再注射百草枯

2019-03-23 17:48

化工廠爆炸／江蘇官場 逃得過「間接傷害」？

2019-03-23 17:31

驚天一爆…掀出響水收買、色誘、暴力阻攔的「掩黑經驗」

2019-03-23 17:42

湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43

響水化工廠爆炸增至64死…核心區炸出巨坑 封河堵汙

2019-03-23 17:45

陸科創板新貴 背後「影子股」現形

2019-03-24 00:37

江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 12:17

砍妻女再撞死6人 湖北男遭擊斃

2019-03-23 17:51

昆山慧聚廣場兩岸交流基地授牌 蕭萬長盼深化合作

2019-03-23 17:58

北京瞭望／北京深夜書房 走進「書山行旅」畫裡

2019-03-23 23:37

大陸本周起個人也能買地方債了

2019-03-23 21:44

深井錦柏豪苑獨立屋遇竊 賊劫走保險箱內名錶值200萬元

2019-03-23 20:17

義大利加入一帶一路 陸媒：今年中國外交最大突破

2019-03-24 10:03

化工廠爆炸／徒手救2人 挖到妻子卻生死相隔

2019-03-23 17:43

蕭萬長赴博鰲 將會李克強

2019-03-24 01:56

麻疹個案再添兩例 41歲泰航空機師曾飛四地

2019-03-23 19:23

長安、騰訊、阿里 合攻新能源共享汽車

2019-03-23 12:19

庫克：感謝中國打開大門

2019-03-23 23:09

陸官方：正在研究進一步放寬外資金融機構准入條件

2019-03-23 18:28

江蘇化工廠爆炸引發致癌汙染 官方堅稱監測正常

2019-03-23 13:01

習近平福建舊部 許甘露將任四川省長

2019-03-24 10:14

化工廠爆炸／醫護、消防員、志願者…急織生死營救網

2019-03-23 17:08

駁員工竊特斯拉機密 小鵬汽車董事長：相當不解

2019-03-23 17:06

湖南常德高速公路火燒車 26死28傷

2019-03-23 23:34

陸擬再放寬外資金融准入

2019-03-24 00:35

陸股一周／風險偏好降溫 滬指力守3100

2019-03-23 13:37

KAWS公仔暴瘦 惹洩氣疑雲 主辦單位：放氣換電啦！

2019-03-23 17:49

「零門檻」落戶 石家莊跑第一

2019-03-23 17:47

科創板首批受理名單出爐 晶片業者大贏家

2019-03-23 23:08

首家申請科創板台資企業 和艦連虧3年獲受理

2019-03-23 10:53

昆山兩岸交流基地 授牌

2019-03-24 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top