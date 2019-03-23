再添兩麻疹個案 41歲泰航空機師曾飛四地

2019-03-23 19:23 香港01 記者陳芷昕／報導



在本月13日傳媒踢爆有國泰航空23歲空少感染麻疹後，衞生署連接公布數宗新增麻疹個案，昨日（22日）衞生防護中心總監黃加慶更直言有麻疹爆發，衞生署今日（23日）公布再多兩宗麻疹個案，令今年累積個案增至19宗，創過去5年新高。

兩名新患者分別為41歲男子及11個月大女嬰，其中41歲男病人是機師，與之前的23歲空少同任職國泰航空，他在病毒潛伏期及傳染期曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家。

國泰航空回覆《香港01》，因保障私隱原因，未能回應相關麻疹個案查詢。

衞生防護中心今日再公布兩宗麻疹個案，首宗個案涉及一名41歲外籍男子，過往健康良好，於3月12日出現發燒及開始出疹。他於3月21日到北大嶼山醫院求醫，同日被轉送往瑪嘉烈醫院入院接受治療。其咽喉樣本經檢測後對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定。病人報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有接觸麻疹病人。

他任職飛機師，與3月15日公布的麻疹個案的病人於同一航空公司工作，但報稱沒有直接與該名病人接觸。他在病毒潛伏期及傳染期曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家。其家居接觸者至今並沒有出現病徵，正接受醫學監察。病人表示在病毒傳染期大致沒有逗留在本地的公眾埸所。

初步流行病學調查顯示，個案的病毒潛伏期及傳染期與昨日（22日）公布、並涉及三名在香港國際機場工作人員的一宗麻疹爆發個案的潛伏期及傳染期有重疊。衞生防護中心正進行接觸者追蹤的工作，包括病人在相關航班工作上的緊密接觸者。調查仍在進行中。

第二宗個案為11個月大的女嬰，是港人，過往健康良好，患者於3月16日出現發燒，並於3月19日開始出疹。她於三月17日及19日被帶往私家診所就診，於3月20日往屯門醫院並入院接受治療。其鼻咽分泌樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定。病人仍未適合接種麻疹疫苗。初步調查顯示，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，在病毒傳染期沒有外遊，但在潛伏期曾前往台灣。其家居接觸者近日出現喉嚨痛但已康復，正接受醫學監察。

衞生署今日再到機場 為機場員工接種疫苗

黃加慶今日（23日）出席世界防癆日活動後表示，今日再增2宗麻疹個案，「相信再有個案出現」，他表示香港今年錄得9宗外地輸入個案，現時外地輸入個案中以菲律賓的個案最多。另外，對於有患者已接種麻疹疫苗，黃加慶引述世界衞生組織資料指，已接種兩劑麻疹疫苗人士有97%保護率，提醒市民不用擔心。今年暫錄得19宗麻疹個案，3名患者於香港國際機場工作，另2名患者分別為國泰航空空中服務員及機師，黃加慶指，昨日已到香港國際機場為緊密接觸者接種麻疹，今日下午2時會繼續到機場，為有需要員工接種麻疹疫苗。

國泰航空在本月1日往返日本東京成田機場的兩班航班，有乘客感染麻疹。據了解，患者是一名23歲空少，他在確診前4日曾於四航班上值勤，包括2月28日乘搭CX921及CX922往返香港至菲律賓宿霧，以及3月1日乘搭CX526及CX527往來香港至東京成田機場。

衞生署當時未有主動公布涉事麻疹個案，亦未有公布未能聯絡的乘客人數。記者日前向衞生署查詢未有主動公布事件的原因，署方解釋說：「衞生防護中心會按個案對公共衞生的重要性、控制措施的急切性、規模和該個案進一步傳播的可能性等，決定是否向公眾發布個案，以及決定向醫護人員和公眾發布消息的渠道。」

文章授權轉載自《香港01》