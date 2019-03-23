「零門檻」落戶 石家莊跑第一

2019-03-23 17:47 世界日報 中國新聞組／北京23日電



中國最沒有存在感的省會城市石家莊，終於率先放了一個大招，宣布「零門檻」落戶，走在中國各大城市的前列。從石家莊開始，中國實現自由遷徙的目標真的近了。

多維新聞網報導，河北省石家莊市日前出台《關於全面放開我市城鎮落戶限制的實施意見》，取消原來規定的在石家莊城區、城鎮的遷入落戶限制，民眾只要憑居民身分證、戶口簿就可以向當地派出所申請戶口遷入石家莊市所屬的市區、縣（市）城區和建制鎮，子女和雙方父母的戶口可以一併隨遷。

取消一切條件限制，石家莊真正實現零門檻落戶，打響中國自由遷徙第一槍，其歷史意義可謂重大。中國自1958年豎起戶籍高牆以來，到今天已經61年，60多年來無數中國人被戶籍束縛、困擾、折磨，甚至人生命運被戶籍改寫。

據報導，自1978年改革開放以來，中國即慢慢放開嚴格的戶籍限制，不過中國真正開始大規模推動改革，是最近十年開始啟動的。

2009年，在中國改革開放的前沿廣東，廣州市表示將在花都、番禺試行城鄉統一的戶口登記制度，實行以具有合法固定住所、穩定職業或生活來源為基本條件的市內戶口准入制。2010年6月，廣東省政府出台《關於開展農民工積分制入戶城鎮工作的指導意見（試行）》，廣東率先實施積分制入戶政策，以積分形式破解戶籍改革難點，中國開始積極探索戶籍改革的路徑。

報導說，2019年2月，中國國家發改委表示要培育發展現代化都市圈，放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制。石家莊第一個響應，在其他城市改革的基礎上更進一步，率先打破學歷限制、年齡限制、工作限制，歡迎所有的人落戶石家莊，中國戶籍制度的最後一段高牆終被推倒。