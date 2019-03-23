親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜拜訪港澳中聯辦 陸委會盼韓公開說明

21歲正妹戀74歲阿公 讚他「技冠群倫」想幫生子

「零門檻」落戶 石家莊跑第一

2019-03-23 17:47世界日報 中國新聞組／北京23日電

中國最沒有存在感的省會城市石家莊，終於率先放了一個大招，宣布「零門檻」落戶，走在中國各大城市的前列。從石家莊開始，中國實現自由遷徙的目標真的近了。

多維新聞網報導，河北省石家莊市日前出台《關於全面放開我市城鎮落戶限制的實施意見》，取消原來規定的在石家莊城區、城鎮的遷入落戶限制，民眾只要憑居民身分證、戶口簿就可以向當地派出所申請戶口遷入石家莊市所屬的市區、縣（市）城區和建制鎮，子女和雙方父母的戶口可以一併隨遷。

取消一切條件限制，石家莊真正實現零門檻落戶，打響中國自由遷徙第一槍，其歷史意義可謂重大。中國自1958年豎起戶籍高牆以來，到今天已經61年，60多年來無數中國人被戶籍束縛、困擾、折磨，甚至人生命運被戶籍改寫。

據報導，自1978年改革開放以來，中國即慢慢放開嚴格的戶籍限制，不過中國真正開始大規模推動改革，是最近十年開始啟動的。

2009年，在中國改革開放的前沿廣東，廣州市表示將在花都、番禺試行城鄉統一的戶口登記制度，實行以具有合法固定住所、穩定職業或生活來源為基本條件的市內戶口准入制。2010年6月，廣東省政府出台《關於開展農民工積分制入戶城鎮工作的指導意見（試行）》，廣東率先實施積分制入戶政策，以積分形式破解戶籍改革難點，中國開始積極探索戶籍改革的路徑。

報導說，2019年2月，中國國家發改委表示要培育發展現代化都市圈，放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制。石家莊第一個響應，在其他城市改革的基礎上更進一步，率先打破學歷限制、年齡限制、工作限制，歡迎所有的人落戶石家莊，中國戶籍制度的最後一段高牆終被推倒。

工作北京農民

相關新聞

砍妻女再撞死6人 湖北男遭擊斃

2019-03-23 17:51

KAWS公仔暴瘦 惹洩氣疑雲 主辦單位：放氣換電啦！

2019-03-23 17:49

護士妻要他死？迷昏醫師夫再注射百草枯

2019-03-23 17:48

旋轉拍賣Carousell驚傳詐騙 三青年用支票買名牌貨全「跳票」16女失港幣88萬元

2019-03-23 11:23

湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43

思想控制出新招 找網紅教師為思想課背書

2019-03-23 05:27

香江風情╱全球最長壽且工時最長？ 香港「第一」打群架

2019-03-22 23:45

陸五一突然放4天！ 機票搜索瞬間增10倍

2019-03-22 23:40

江蘇鹽城大爆炸：47死640傷，化工疏失的中國慘劇

2019-03-22 21:28

屯門騎術學校走馬 狂奔300米「衝紅燈」過綠的

2019-03-22 20:05

替塵肺病工維權 自媒體編輯被捕

2019-03-22 18:07

北斗衛星團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-22 18:04

秦嶺別墅翻版？黑龍江伐林建私人莊園 驚動中央

2019-03-22 18:02

上海4月首辦兩岸中學生籃球邀請賽

2019-03-22 17:10

大陸「五一」連放四天消息一出 國際機票搜索暴增10倍

2019-03-22 16:18

ING可望獲准與北京銀行共同成立大陸首家外資控股銀行

2019-03-22 14:23

基層悲歌！一家四口住進窄房 10歲女兒只能用痰盂上廁所

2019-03-22 14:10

泰國前總理愛女婚宴超豪華 甜蜜婚紗照獨家曝光

2019-03-22 14:09

狠父將女童棄在香港機場餐廳外 遭逮後稱非常後悔

2019-03-22 14:08

北角粵華酒店 又傳刀賊入房劫財內地女遊客

2019-03-22 12:05

「影子助理」4年詐薪14.7萬 區議員判囚8月

2019-03-22 12:05

突如其來的驚喜 大陸宣布 今年勞動節連放四天假

2019-03-22 11:14

江蘇化工廠爆炸 44死數百人輕重傷

2019-03-22 10:55

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:02

江蘇鹽城化工廠爆炸 罹難者增至44人

2019-03-22 09:10

大灣區虎門二橋 清明前提早通車

2019-03-22 02:06

中老鐵路 首座長大隧道貫通

2019-03-22 02:06

「台陸通」APP線上辦理… 台胞福建領駕照更便利

2019-03-22 02:05

推動舊衣回收 7月起上海強制垃圾分類

2019-03-22 02:05

上海藍精靈主題樂園 今年開幕

2019-03-22 02:05

陸強迫同化 大學維吾爾文消失了

2019-03-21 23:44

Uber司機駕車邊看女乘客裙底直播 手機藏逾880片段

2019-03-21 23:00

重慶石柱縣爆發非洲豬瘟 9生豬發病

2019-03-21 21:47

福建再度啟動「101台灣青年創業扶持計劃」

2019-03-21 21:10

港巨富郭炳江出獄 感謝上帝陪伴

2019-03-21 20:24

台灣少數軟身保生大帝登陸 元長鰲峯宮啟程福建謁祖

2019-03-21 19:56

南投縣長林明溱拜訪劉結一 爭取觀光和農業出口

2019-03-21 19:44

江蘇鹽城天嘉宜化工廠爆炸 6人死亡30人重傷

2019-03-21 19:42

香港不夠幸福？ 排76名遜星、台

2019-03-21 18:17
看更多

熱門文章

美國默許台灣訂購F-16戰機 北京已向美提嚴正交涉

2019-03-22 19:40

泰國洞穴營救翻版…湖北少年溶洞失 百警救6天失敗

2019-03-22 18:13

陸五一突然放4天！ 機票搜索瞬間增10倍

2019-03-22 23:40

江蘇化工廠爆炸47死640傷 涉案廠黑歷史驚人

2019-03-22 23:38

鹽城化工廠爆炸死亡增至64人 官媒指形式主義釀禍

2019-03-23 11:44

網紅鳳姐曾代言 虛擬幣吸金30億崩盤

2019-03-22 18:16

和艦晶片申請科創板上式正式受理 台資第一家

2019-03-23 00:11

香江風情╱全球最長壽且工時最長？ 香港「第一」打群架

2019-03-22 23:45

兩岸城市對話／深圳變科技城 高雄加速轉型

2019-03-23 03:20

旋轉拍賣Carousell驚傳詐騙 三青年用支票買名牌貨全「跳票」16女失港幣88萬元

2019-03-23 11:23

蘋果CEO庫克：感謝中國打開大門 我們未來密不可分

2019-03-23 14:55

馬雲美國西點軍校談領導力：做別人不想做的事

2019-03-23 13:43

湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43

思想控制出新招 找網紅教師為思想課背書

2019-03-23 05:27

江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 12:17

江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 03:22

屯門騎術學校走馬 狂奔300米「衝紅燈」過綠的

2019-03-22 20:05

中共海軍70週年 30多艘中外軍艦參加閱艦式

2019-03-22 22:14

陸首家外資控股銀行 將成立

2019-03-23 03:21

聯電大陸子公司和艦可望登陸「科創板」 創多項紀錄

2019-03-23 16:17

長安、騰訊、阿里 合攻新能源共享汽車

2019-03-23 12:19

長安、騰訊、阿里 合攻共享汽車

2019-03-23 03:22

兩岸城市對話／李經康 遠離政治 拚差異化

2019-03-23 03:20

博鰲論壇 李克強出席28日開幕式

2019-03-22 19:47

美國務院：中國限制香港自由 削弱國際商界信心

2019-03-22 22:21

兩岸城市對話／陳世偉管理人才 躍搶手貨

2019-03-23 03:20

陸股一周／風險偏好降溫 滬指力守3100

2019-03-23 13:37

化工廠爆炸／江蘇官場 逃得過「間接傷害」？

2019-03-23 17:31

兩岸城市對話／陳子昂推智慧城 起步要快

2019-03-23 03:20

首家申請科創板台資企業 和艦連虧3年獲受理

2019-03-23 10:53

驚天一爆…掀出響水收買、色誘、暴力阻攔的「掩黑經驗」

2019-03-23 17:42

江蘇化工廠爆炸引發致癌汙染 官方堅稱監測正常

2019-03-23 13:01

昆山慧聚廣場兩岸交流基地授牌

2019-03-23 17:58

駁員工竊特斯拉機密 小鵬汽車董事長：相當不解

2019-03-23 17:06

香港旺角衝突 梁天琦暴動罪不成立

2019-03-23 11:42

化工廠爆炸／醫護、消防員、志願者…急織生死營救網

2019-03-23 17:08

昆山慧聚成兩岸交流基地 蕭萬長盼深化合作

2019-03-23 17:03

護士妻要他死？迷昏醫師夫再注射百草枯

2019-03-23 17:48

砍妻女再撞死6人 湖北男遭擊斃

2019-03-23 17:51

響水化工廠爆炸增至64死…核心區炸出巨坑 封河堵汙

2019-03-23 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top