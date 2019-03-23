KAWS公仔暴瘦 惹洩氣疑雲 主辦單位：放氣換電啦！

2019-03-23 17:49 世界日報 香港新聞組╱香港23日電



由紐約藝術家KAWS設計的37米充氣巨型公仔COMPANION昨日起在維港展開為期10天的《KAWS：HOLIDAY》旅程，儘管當天陰霾密佈仍吸引許多民眾和旅客前來打卡。由於COMPANION是「躺臥」，不利拍照，部分參觀者認為若採坐姿會更好，也有人擔心「浮在海上10天10夜會不會累」。

據香港蘋果日報， COMPANION昨日一度洩氣，原本脹卜卜的身軀扁塌了。大會解釋，展品需要放氣換電，換電後已即時再充氣，現場有安排工作人員駐守，留意四周情況，好好看住COMPANION。

報導指出，在領航躉船引領下，COMPANION昨日從灣仔會展徐徐「游」到中區海面，在添馬公園對出海面「躺臥」。《KAWS：HOLIDAY》展覽先後於南韓和台灣展出，第三站來到香港，展出的COMPANION體形是當中最大。KAWS表示，COMPANION這次以姿「登場」，是希望帶出放鬆的感覺，認為躺在海面上望向天空是最放鬆的姿態，希望港人像COMPANION一樣，抽少許時間躺下看看天空，放鬆一下。

昨日已有人急不及待往「打卡」，報導說，讀中五的李同學表示，喜歡COMPANION三年，所以特意前來，但她說，對展出的COMPANION有點失望，「好似漂（浮）海上好難影到相」，認為似台北展覽般用坐姿會較好。英國旅客Georgia和Katie則指，來港旅遊剛巧碰上KAWS展覽，雖對KAWS沒太多認識，但感覺很棒。