護士妻要他死？迷昏醫師夫再注射百草枯

2019-03-23 17:48 世界日報 中國新聞組／杭州23日電



浙江金華一位林姓醫師，遭到罹患精神障礙的妻子下藥迷昏，屁股再被注射劇毒農藥「百草枯」溶液，送醫後撿回一命。林姓醫師不禁感慨：「20年夫妻做下來，換來她向我下毒手，不知道她是裝病還是病得沒救了啊！」

青年時報報導，林醫生與當了20年護士的妻子，兩人在金華開了一家小診所。2月22日，林先生早晨起床後像往常一樣燒好一壺開水，出門爬山，回來喝下幾杯之後，便覺得頭昏昏沉沉的，但他沒有多想，便趕著去上班了。

沒想到下班時，症狀更加嚴重，回家時他連樓梯都爬不上去，還是找人給他背上樓，一回家倒頭便睡。隔天早上，家人看他神智不清，連話都說不清楚，趕緊將他送往當地醫院。

醫生懷疑他是藥物中毒，便詢問家屬他這幾天有沒有吃什麼異樣的食物或藥物。林的姪子、姪女表示不清楚，反倒是林的妻子說：「我們家林醫生平時喜歡玩炒股和比特幣，欠了好多錢，不會是自己想不開服藥了吧。」

經檢查，林的肺部和腎臟受到損害，人也一直昏迷不醒。急救期間，林妻對丈夫病情一直不上心，甚至對女兒說：「這次不會要醒不過來了吧，是不是要準備後事啊。」

三天後，林逐漸甦醒，林妻見事跡敗露，才向女兒坦承自己在先生的茶水裡放了鎮靜劑，看老公沒有被迷暈，於是晚上趁著他昏睡時，又在他的臀部肌肉注射了百草枯溶液。

經過半個多月的救治，林先生的病情明顯好轉。對於妻子，他泣訴：「她是要置我於死地啊！」

林先生表示，和妻子結婚20年，育有一兒一女，本是幸福美滿的家庭，可是八年前妻子罹患偏執型情感障礙，從此總是懷疑自己得了重大的疾病，開始對周圍的人也疑神疑鬼，後來甚至懷疑丈夫會給她下毒。前陣子，林妻又開始對老公疑神疑鬼，才有了這齣讓人匪夷所思的事件。