砍妻女再撞死6人 湖北男遭擊斃

2019-03-23 17:51 世界日報 中國新聞組／北京23日電



來源：聯合新聞網

湖北棗陽22日上午發生小轎車惡意撞人事故，造成七人死亡（包括肇事者），八人受傷，肇事者被公安部門當場擊斃，死傷者多為學生及送孩子上學的家長。

據湖北襄陽棗陽市政府通報，44歲嫌犯崔立冬22日在家中殺傷妻子、女兒後，駕車在姚崗社區街道衝撞行人，導致六人死亡，包含一名孩童，另外還有八人受傷，包括嫌犯的妻子、女兒，嫌犯被趕來的公安民警當場擊斃。

上游新聞報導，多名鄰居表示，崔立冬是孤兒，跟著養父、養母長大，他在姚崗街道上開了一家名為「冬冬酒樓」的餐館。21日晚，崔立冬還約了幾個朋友到他的飯店喝酒，「他平常為人還可以，養母住在福利院裡，還經常去福利院看她。他老婆早些年不幸中風，但現在治療得挺好，能走路了。」

多名目擊者稱，崔立冬在開車撞人之前殺傷自己的妻女。隨後，他先開自己的小轎車撞倒幾人，後又搶奪趕到現場救援的救護車，繼續衝撞。據居民說，附近只有一所學校，崔立冬還開車撞了校門。

另據澎湃新聞報導，當地官方人士表示，崔立冬老婆中風常年臥床，雙方感情不是很好。崔的老婆、女兒被砍傷後，二人目前都在ICU搶救，女兒傷勢比母親更重一些。崔駕車出門衝撞行人前，還將一名鄰居的孩子砍傷。崔是在救護車裡被民警開槍擊斃的。

有附近鄰居說，崔事發前曾和妻子發生過爭執。「這個人還是比較偏執，但人已經死了，究竟什麼原因只能等他的妻女醒過來才能知道。」

報導說，網傳崔立冬疑有精神病史，當地官方人士否認這一說法。

該消息在網上引發熱議。有網友表示，「但願以後所有的壞事情都別衝著孩子來！冤有頭，債有主，有問題有矛盾有效的處理，別牽連無辜者」、「能不能去找那些貪官惡商撞」。