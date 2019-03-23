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鹽城化工廠爆炸死亡增至64人 官媒指形式主義釀禍

2019-03-23 11:44聯合報 記者林則宏╱即時報導

江蘇鹽城化工廠爆炸案現場讓人怵目驚心，除爆炸核心區被炸出一個巨坑，周遭大批建築也...
江蘇鹽城化工廠爆炸案現場讓人怵目驚心，除爆炸核心區被炸出一個巨坑，周遭大批建築也遭到嚴重損毀。（新華社）
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江蘇鹽城響水縣陳家港化工園區的天嘉宜化工有限公司21日下午發生爆炸事故，根據央視新聞報導，截至23日7時，事故已造成64人死亡，救治的傷患中危重傷21人、重傷73人。

鹽城市市長曹路寶表示，死亡的64人中，26人已確認身分，38人身分待確認，各方報來的失聯人員有28人。由於化工企業生產過程中不能攜帶手機，確認失聯人員身分遇到困難。現在通過家屬等各方面報來的情況確認了28名失蹤人員。

失聯人員資料與待確認身分人員資料可能會有重複，現正通過與各方溝通、走訪以及DNA比對等方式確認遇難者身分。

央視新聞指出，目前事故現場已劃分為13個區域、65個網格開展了四輪網格化地毯式搜救。23日上午7時左右，江蘇鹽城響水消防中隊即在事故現場，成功救出一名受困長達40個小時的男子。

中共中央政法委微信公眾號《 中央政法委長安劍》指出，事發地陳家港化工園早已「劣跡斑斑」，自2007年起，該園區內至少發生過四起爆炸、洩漏和火災事故。

文章稱，「海恩法則說：『每一起嚴重事故的背後，必然有29次輕微事故和300起未遂先兆，以及1,000起事故隱患。」

《長安劍》痛批，這起爆炸事故就是形式主義在作祟。根據響水縣政府官網訊息，自3月1日至14日的近半個月內，該縣領導通過走訪調研、召開會議等方式，先後四次提及有關工業安全生產等問題，要求「問題企業」一律停產整改。

資料還顯示，從2017年到2018年，出事的天嘉宜公司曾多次被鹽城市環保局和響水縣環保局採取行政處罰，累計罰款至少人民幣101萬元。

諷刺的是，甚至在爆炸發生當天上午，響水縣安全生產委員會還召集全縣重點企業主要負責人，舉行一場「安全生產培訓專題講座」。

文章指出，「上午開會培訓，下午發生爆炸」；「明明『出事』早有預兆，卻一路『整改』，一路『綠燈』。『帶病』生產，如擊鼓傳花。直到3月21日戛然而止，舉國皆知。」

《長安劍》稱，這起造成重大傷亡的事故，「不是天災，而是人禍」；「形式主義造成的巨大隱患，終釀成無可挽回的災難！」

發生化工廠爆炸事故的江蘇鹽城響水縣，爆炸案當天上午才剛召開一場「安全生產培訓專題...
發生化工廠爆炸事故的江蘇鹽城響水縣，爆炸案當天上午才剛召開一場「安全生產培訓專題講座」。（取自《 中央政法委長安劍》）
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