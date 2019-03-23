親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 12:17世界日報 記者李仲維╱綜合報導

無人機拍攝的江蘇鹽城響水化工廠爆炸事故現場。 （新華社）
無人機拍攝的江蘇鹽城響水化工廠爆炸事故現場。 （新華社）
分享

江蘇鹽城市響水縣生態化工園發生爆炸事故，波及所在園區有多家上市公司子公司，業界人士分析，染料出廠價格將繼續看漲，A股染料類股股價22日表現強勁。

天嘉宜化工公司的化學儲罐21日發生爆炸，造成逾百人死傷並波及周邊16家企業。

第一財經日報報導，天嘉宜化工董事王海民，同時也是江蘇遠征化工公司的法定代表人，後者為閏土股份的全資子公司。

不過，閏土股份股價並未受到這次爆炸事故影響，股價22日收報人民幣13元，以漲停收盤，染料類股浙江龍盛也以漲停收盤、吉華集團漲逾5%、安諾其漲逾2%。

天嘉宜化工是一家以生產基礎化工和精細化工為主的生產經營型企業，江蘇倪家巷集團持有公司70%股權，連雲港博昌貿易公司持股30%。

發生爆炸的響水化工園區內的企業，包括雅克科技、聯化科技、安諾其、江蘇吳中等上市公司的子公司，分別是：響水雅克化工公司、聯化科技鹽城有限公司、江蘇安諾其化工有限公司、響水恒利達科技化工有限公司。

目前園區內的企業均暫時停產，各公司密切關注事件進展。安諾其稱，其活性染料工廠將受影響延期，但活性染料利潤占比非常小，此次事件將導致分散染料漲價，公司這部分利潤占比七至八成，公司分散染料的收益將大於活性染料的損失。

因爆炸工廠地處蘇北，將直接導致蘇北染料及工廠復工進度延遲，附近工業園區企業也會受到波及，從而使分散、活性染料的價格受到影響。

也有分析指出，目前染料需求旺季已經來臨，印染企業染料需求量將增加，而今年印染企業和經銷商春節前備貨量與往年相比有所下降，這將進一步增加印染企業的染料實際需求。預計今年上半年，分散染料出廠價格將繼續看漲，行業、公司業績有望改善。

爆炸上市公司人民幣

相關新聞

鹽城化工廠爆炸死亡增至64人 官媒指形式主義釀禍

2019-03-23 11:44

湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43

旋轉拍賣Carousell驚傳詐騙 三青年用支票買名牌貨全「跳票」16女失港幣88萬元

2019-03-23 11:23

思想控制出新招 找網紅教師為思想課背書

2019-03-23 05:27

香江風情╱全球最長壽且工時最長？ 香港「第一」打群架

2019-03-22 23:45

陸五一突然放4天！ 機票搜索瞬間增10倍

2019-03-22 23:40

江蘇鹽城大爆炸：47死640傷，化工疏失的中國慘劇

2019-03-22 21:28

屯門騎術學校走馬 狂奔300米「衝紅燈」過綠的

2019-03-22 20:05

替塵肺病工維權 自媒體編輯被捕

2019-03-22 18:07

北斗衛星團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-22 18:04

秦嶺別墅翻版？黑龍江伐林建私人莊園 驚動中央

2019-03-22 18:02

上海4月首辦兩岸中學生籃球邀請賽

2019-03-22 17:10

大陸「五一」連放四天消息一出 國際機票搜索暴增10倍

2019-03-22 16:18

ING可望獲准與北京銀行共同成立大陸首家外資控股銀行

2019-03-22 14:23

基層悲歌！一家四口住進窄房 10歲女兒只能用痰盂上廁所

2019-03-22 14:10

泰國前總理愛女婚宴超豪華 甜蜜婚紗照獨家曝光

2019-03-22 14:09

狠父將女童棄在香港機場餐廳外 遭逮後稱非常後悔

2019-03-22 14:08

北角粵華酒店 又傳刀賊入房劫財內地女遊客

2019-03-22 12:05

「影子助理」4年詐薪14.7萬 區議員判囚8月

2019-03-22 12:05

突如其來的驚喜 大陸宣布 今年勞動節連放四天假

2019-03-22 11:14

江蘇化工廠爆炸 44死數百人輕重傷

2019-03-22 10:55

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:02

江蘇鹽城化工廠爆炸 罹難者增至44人

2019-03-22 09:10

大灣區虎門二橋 清明前提早通車

2019-03-22 02:06

中老鐵路 首座長大隧道貫通

2019-03-22 02:06

「台陸通」APP線上辦理… 台胞福建領駕照更便利

2019-03-22 02:05

推動舊衣回收 7月起上海強制垃圾分類

2019-03-22 02:05

上海藍精靈主題樂園 今年開幕

2019-03-22 02:05

陸強迫同化 大學維吾爾文消失了

2019-03-21 23:44

Uber司機駕車邊看女乘客裙底直播 手機藏逾880片段

2019-03-21 23:00

重慶石柱縣爆發非洲豬瘟 9生豬發病

2019-03-21 21:47

福建再度啟動「101台灣青年創業扶持計劃」

2019-03-21 21:10

港巨富郭炳江出獄 感謝上帝陪伴

2019-03-21 20:24

台灣少數軟身保生大帝登陸 元長鰲峯宮啟程福建謁祖

2019-03-21 19:56

南投縣長林明溱拜訪劉結一 爭取觀光和農業出口

2019-03-21 19:44

江蘇鹽城天嘉宜化工廠爆炸 6人死亡30人重傷

2019-03-21 19:42

香港不夠幸福？ 排76名遜星、台

2019-03-21 18:17

嗆作家上熱搜 王思聰遭索賠1.6億人民幣急刪帖

2019-03-21 17:56

習近平會哈佛校長：教育交流 有助中美友好

2019-03-21 17:47
看更多

熱門文章

美國默許台灣訂購F-16戰機 北京已向美提嚴正交涉

2019-03-22 19:40

基層悲歌！一家四口住進窄房 10歲女兒只能用痰盂上廁所

2019-03-22 14:10

狠父將女童棄在香港機場餐廳外 遭逮後稱非常後悔

2019-03-22 14:08

悲慘！江蘇鹽城化工廠爆炸 47死640人傷

2019-03-22 13:23

泰國洞穴營救翻版…湖北少年溶洞失 百警救6天失敗

2019-03-22 18:13

泰國前總理愛女婚宴超豪華 甜蜜婚紗照獨家曝光

2019-03-22 14:09

陸五一突然放4天！ 機票搜索瞬間增10倍

2019-03-22 23:40

江蘇化工廠爆炸47死640傷 涉案廠黑歷史驚人

2019-03-22 23:38

安胎藥吃完爆血流產 醫生竟辯稱「筆誤」開錯藥

2019-03-22 15:51

秦嶺別墅翻版？黑龍江伐林建私人莊園 驚動中央

2019-03-22 18:02

網紅鳳姐曾代言 虛擬幣吸金30億崩盤

2019-03-22 18:16

大陸「五一」連放四天消息一出 國際機票搜索暴增10倍

2019-03-22 16:18

雷蛇主攻服務業 拒評終止Razer Phone 3傳聞

2019-03-22 17:03

和艦晶片申請科創板上式正式受理 台資第一家

2019-03-23 00:11

「讓我們暢所欲言」 哈佛校長北京大學演講疑暗挺維人

2019-03-22 17:02

兩岸城市對話／深圳變科技城 高雄加速轉型

2019-03-23 03:20

香江風情╱全球最長壽且工時最長？ 香港「第一」打群架

2019-03-22 23:45

鹽城化工廠爆炸死亡增至64人 官媒指形式主義釀禍

2019-03-23 11:44

江蘇化工廠大爆炸／園區像定時炸彈…屢遭裁罰點名

2019-03-22 16:56

思想控制出新招 找網紅教師為思想課背書

2019-03-23 05:27

湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43

北斗衛星團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-22 18:04

旋轉拍賣Carousell驚傳詐騙 三青年用支票買名牌貨全「跳票」16女失港幣88萬元

2019-03-23 11:23

庫克2019春季大陸行 重點關注AR和教育

2019-03-22 16:19

中共海軍70週年 30多艘中外軍艦參加閱艦式

2019-03-22 22:14

屯門騎術學校走馬 狂奔300米「衝紅燈」過綠的

2019-03-22 20:05

上海4月首辦兩岸中學生籃球邀請賽

2019-03-22 17:10

江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 03:22

ING可望獲准與北京銀行共同成立大陸首家外資控股銀行

2019-03-22 14:23

東風長安聯手阿里等 投資新能源汽車共享出行

2019-03-22 14:23

長安、騰訊、阿里 合攻共享汽車

2019-03-23 03:22

陸首家外資控股銀行 將成立

2019-03-23 03:21

曹園毀林私建 背後利益鏈撲朔迷離

2019-03-22 18:01

談新疆再教育營 受害穆斯林：像折磨不是教育

2019-03-22 16:50

江蘇化工廠爆炸後 輿論憂官方阻撓報導

2019-03-22 16:56

兩岸城市對話／李經康 遠離政治 拚差異化

2019-03-23 03:20

博鰲論壇 李克強出席28日開幕式

2019-03-22 19:47

替塵肺病工維權 自媒體編輯被捕

2019-03-22 18:07

美國務院：中國限制香港自由 削弱國際商界信心

2019-03-22 22:21

江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top