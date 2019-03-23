江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 12:17 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



無人機拍攝的江蘇鹽城響水化工廠爆炸事故現場。 （新華社） 分享 facebook

江蘇鹽城市響水縣生態化工園發生爆炸事故，波及所在園區有多家上市公司子公司，業界人士分析，染料出廠價格將繼續看漲，A股染料類股股價22日表現強勁。

天嘉宜化工公司的化學儲罐21日發生爆炸，造成逾百人死傷並波及周邊16家企業。

第一財經日報報導，天嘉宜化工董事王海民，同時也是江蘇遠征化工公司的法定代表人，後者為閏土股份的全資子公司。

不過，閏土股份股價並未受到這次爆炸事故影響，股價22日收報人民幣13元，以漲停收盤，染料類股浙江龍盛也以漲停收盤、吉華集團漲逾5%、安諾其漲逾2%。

天嘉宜化工是一家以生產基礎化工和精細化工為主的生產經營型企業，江蘇倪家巷集團持有公司70%股權，連雲港博昌貿易公司持股30%。

發生爆炸的響水化工園區內的企業，包括雅克科技、聯化科技、安諾其、江蘇吳中等上市公司的子公司，分別是：響水雅克化工公司、聯化科技鹽城有限公司、江蘇安諾其化工有限公司、響水恒利達科技化工有限公司。

目前園區內的企業均暫時停產，各公司密切關注事件進展。安諾其稱，其活性染料工廠將受影響延期，但活性染料利潤占比非常小，此次事件將導致分散染料漲價，公司這部分利潤占比七至八成，公司分散染料的收益將大於活性染料的損失。

因爆炸工廠地處蘇北，將直接導致蘇北染料及工廠復工進度延遲，附近工業園區企業也會受到波及，從而使分散、活性染料的價格受到影響。

也有分析指出，目前染料需求旺季已經來臨，印染企業染料需求量將增加，而今年印染企業和經銷商春節前備貨量與往年相比有所下降，這將進一步增加印染企業的染料實際需求。預計今年上半年，分散染料出廠價格將繼續看漲，行業、公司業績有望改善。