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旋轉拍賣Carousell驚傳詐騙 三青年用支票買名牌貨全「跳票」16女失港幣88萬元

2019-03-23 11:23香港01 記者楊婉婷／報導

警方在三名被捕人身上及住所搜出不是他們名字的支票簿、支票入數單據、犯案時穿著的衣...
警方在三名被捕人身上及住所搜出不是他們名字的支票簿、支票入數單據、犯案時穿著的衣服及起回小量贓物。 香港01記者陳浩然／攝影
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網上買賣平台Carousell（旋轉拍賣）再揭騙局！15名女性透過Carousell販賣名牌皮包及名錶，騙徒接觸她們聲稱有興趣，將失效支票存入受害人戶口後，傳去入票單據，令受害人誤以為已收錢，並相約交收貨物。銀行在一至兩天後通知受害人「跳票」，騙徒已捲貨潛逃。港島總警區重案組接手調查後，今日追蹤騙徒再出動行騙，並成功拘捕三名本地男子，年齡介乎20至25歲。

2018年10月至2019年3月初，警方接獲16宗不同的騙案報告，涉及總損失金額逾港幣88萬元，個別案件接近約港幣10萬元。受害人全部為女性，年齡層由25歲至42歲，各行各業皆有。

警方指出，受害人透過社交媒體出售貴重財物，包括名牌皮包及名錶等，不法份子瀏覽廣告後，透過社交媒體接觸受害人，聲稱對物品有興趣，相約見面付款。面交的數小時前，騙徒開出失效支票，透過支票櫃員機存入受害人戶口，並將單據透過社交媒體發送給受害人，令受害人誤以為已收取了款項，並在見面時將貨物交予騙徒。不過，銀行的支票結算需要一至兩天處理，受害人在一至兩天會接獲銀行通知指「跳票」，當受害人想再聯絡騙徒時，對方已消聲匿跡。

警方兵分三路　拘捕三名骨幹成員

警方接獲15宗騙案，經分析及仔細檢視後，確立案件全部涉及同一個詐騙集團，至今（22日）中午時份，重案組人員採取拘捕行動，騙徒在港鐵太子站內，正接觸第17名受害人，交收一個價值約港幣4至5萬元的包包。人員認定時機成熟表露身份將他拘捕，繼而在長沙灣、黃大仙區分別再拘捕兩名本地中國籍男子，年齡介乎21至23歲，涉嫌以欺騙手段取得財產。警方在他們身上及住所搜出不是他們名字的支票簿、支票單據、犯案時穿著的衣服及小量贓物。

警方指出，此犯罪集團已運作數個月，相信今次行動已成功拘捕犯罪集團的三名骨幹成員，三人分別負責交收、負責入票及負責提供支票。三名被捕男子現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

港島總警區刑事部總督察許康傑呼籲，如果市民有物品透過網上或社交平台出售，交出貨物前要確認已收妥相關款項。如果買家採用支票付款方式的話，收款人要提高警覺，收款人必須分清戶口帳目上的戶口結餘及可動用結餘的分別，當支票存入一戶口後，收款人的戶口上的戶口結餘會同日反映支票金額而有所提升，但此刻收款人其實未收到相關款項，銀行需要一至兩個工作天完成相關支票結算工作，收款人需要等待銀行完成支票結算工作，確認款項轉帳成功後，收款人才真正收取到支票款項，而已收取的款項會於可動用結餘上反映。

騙徒開出失效支票，透過支票櫃員機存入受害人戶口，並將入數單據透過社交媒體發送給受...
騙徒開出失效支票，透過支票櫃員機存入受害人戶口，並將入數單據透過社交媒體發送給受害人。 香港01記者陳浩然／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

網路購物詐騙集團

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