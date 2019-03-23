湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸再傳重大公安事故，據新華社報導，22日19時15分許，湖南常長高速公路西往東方向，約在常德市漢壽縣太子廟服務區附近，一輛從河南鄭州開出的柴油遊覽車突然起火燃燒，最終造成26人不幸死亡，28人受傷，其中5人重傷。