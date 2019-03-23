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湖南一遊覽車高速公路起火燃燒 致26死28傷

2019-03-23 10:43聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸再傳重大公安事故，據新華社報導，22日19時15分許，湖南常長高速公路西往東方向，約在常德市漢壽縣太子廟服務區附近，一輛從河南鄭州開出的柴油遊覽車突然起火燃燒，最終造成26人不幸死亡，28人受傷，其中5人重傷。

報導稱，這輛遊覽車核載59人，實載56人，其中乘客53人、司機2人、導遊1人。事故造成26人死亡，28人受傷，2名司機已被控制。受傷人員已被安排在當地三家醫院接受救治，事故原因仍在調查中。

湖南高速公路一輛遊覽車22日晚間突然起火，導致26人不幸死亡，28人受傷。（取自...
湖南高速公路一輛遊覽車22日晚間突然起火，導致26人不幸死亡，28人受傷。（取自新華網）
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