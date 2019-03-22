屯門騎術學校走馬 狂奔300米「衝紅燈」過綠的

2019-03-22 20:05 香港01 記者鄧栢良、陳諾希／報導



馬路有真馬奔跑？今早有市民在屯門輕鐵站拍下一段都市奇景，短片可見，一隻白毛棕身的馬匹，在屯門美樂輕鐵站對開湖翠路上踱步，期後輕輕發力，與一輛綠色新界的士並駕齊驅，其後更「「衝紅燈」超越的士。馬匹所到之處，「嗒、嗒、嗒、嗒」的發出響亮的馬蹄聲，旁邊更有市民驚道：「有馬嘅？」

馬會：小馬損毀圍欄逃出騎校範圍

香港賽馬會發言人回覆《香港01》，指屯門公眾騎術學校證實，今早約９時05分，有小馬在放沙期間損毀圍欄，一度走出騎校範圍。馬房職員約在9時15分把小馬帶回騎校。事件中無人受傷，小馬經獸醫檢查後亦確認無礙。

實地重組逃跑路線 狂奔300米後於蝴蝶邨被擒

據知，該馬匹在屯門龍門路的公眾騎術學校逃走出來，而屯門公眾騎術學校鄰近紅樓，在輕鐵蝴蝶站附近。按網上片段顯示，相信馬匹沿龍門路行走，其後右轉入湖翠路，到達輕鐵美樂站後在蝴蝶邨出入口被擒。該馬匹行走路程約300多米。其後馬匹被多名騎術學校職員尋回，現時已返回騎術學校。

上載者更驚歎：「走甩左隻馬」，片段上載僅一小時，已引起大批網民熱烈討論，並直指：「話明係馬路，隻馬係度行無問題喎」、「馬都有路權的」。有網民呼籲道路使用者小心駕駛，切勿撞倒馬匹。根據香港《道路交通條例》，汽車撞倒馬、牛、驢、騾、豬、綿羊及山羊等七種動物後，司機必須停車報警，否則屬違法，一經定罪最高可被判以罰款1萬元及監禁12個月。

去年9月莎莎太子女愛駒「美麗寶貝」撞欄慘死

過去馬會曾發生過馬匹撞欄意外。去年9月沙田馬場，本地化妝品牌莎莎集團掌舵人郭少明次女、李柱銘媳婦郭詩雅名下馬匹「美麗寶貝」，於馬房內突然走脫及撞向欄杆，因而導致嚴重內出血，「美麗寶貝」最終搶救無效身亡，縱使馬會獸醫已即時趕赴現場，但可惜該駒無法救治，享年四歲。

「小馬」身高不過150cm 性格溫馴 適合小童策騎

翻查資料及綜合馬會資料，騎術學校有大馬班及小馬班，供市民報名參加。而大馬班則是常見的高大馬匹（Horse），今早在屯門公眾騎術學校毀欄逃走的馬匹屬於小馬（Pony），又稱為馬仔，是小馬班所用的馬匹。小馬是混種馬，毛髮顏色多變，一般包括傳統的棕、黑、灰色、棗色，有時亦會有雜色等。小馬即使長至成年，身型亦不高於150cm（14掌高），一般而言馬蹄較粗。由於小馬性格溫馴、服從及適應力強，故此方便6至14歲的小童策騎。

屯門公眾騎術學校1994年落成

康文署轄下設有兩所由香港賽馬會管理的公眾騎術學校，分別為屯門公眾騎術學校和鯉魚門公眾騎術學校。兩間騎術學校為市民提供多元化服務，以推動馬術運動。現時騎術學校設有大馬班及小馬班，供市民報名參加，而參加者必須年滿6歲，體重不超過155磅及健康狀況良好。今次發生「走馬」事件的屯門公眾騎術學校於1994年落成，佔地40,000平方米，設有三個裝有泛光燈的全天候沙地練習場、78個馬格、自動供水器，以及三間空調馬具室，存放英國優質皮製鞍具及馬勒。

文章授權轉載自《香港01》