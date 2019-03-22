親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

2款預防性下架降血壓藥 證實驗到第3種不純致癌物

國防部力挺超狂女軍官！她出櫃挺蔡砲歐陽

屯門騎術學校走馬 狂奔300米「衝紅燈」過綠的

2019-03-22 20:05香港01 記者鄧栢良、陳諾希／報導

馬路有真馬奔跑？今早有市民在屯門輕鐵站拍下一段都市奇景，短片可見，一隻白毛棕身的馬匹，在屯門美樂輕鐵站對開湖翠路上踱步，期後輕輕發力，與一輛綠色新界的士並駕齊驅，其後更「「衝紅燈」超越的士。馬匹所到之處，「嗒、嗒、嗒、嗒」的發出響亮的馬蹄聲，旁邊更有市民驚道：「有馬嘅？」

馬會：小馬損毀圍欄逃出騎校範圍

香港賽馬會發言人回覆《香港01》，指屯門公眾騎術學校證實，今早約９時05分，有小馬在放沙期間損毀圍欄，一度走出騎校範圍。馬房職員約在9時15分把小馬帶回騎校。事件中無人受傷，小馬經獸醫檢查後亦確認無礙。

實地重組逃跑路線 狂奔300米後於蝴蝶邨被擒

據知，該馬匹在屯門龍門路的公眾騎術學校逃走出來，而屯門公眾騎術學校鄰近紅樓，在輕鐵蝴蝶站附近。按網上片段顯示，相信馬匹沿龍門路行走，其後右轉入湖翠路，到達輕鐵美樂站後在蝴蝶邨出入口被擒。該馬匹行走路程約300多米。其後馬匹被多名騎術學校職員尋回，現時已返回騎術學校。

「馬都有路權的」

　

上載者更驚歎：「走甩左隻馬」，片段上載僅一小時，已引起大批網民熱烈討論，並直指：「話明係馬路，隻馬係度行無問題喎」、「馬都有路權的」。有網民呼籲道路使用者小心駕駛，切勿撞倒馬匹。根據香港《道路交通條例》，汽車撞倒馬、牛、驢、騾、豬、綿羊及山羊等七種動物後，司機必須停車報警，否則屬違法，一經定罪最高可被判以罰款1萬元及監禁12個月。

去年9月莎莎太子女愛駒「美麗寶貝」撞欄慘死

過去馬會曾發生過馬匹撞欄意外。去年9月沙田馬場，本地化妝品牌莎莎集團掌舵人郭少明次女、李柱銘媳婦郭詩雅名下馬匹「美麗寶貝」，於馬房內突然走脫及撞向欄杆，因而導致嚴重內出血，「美麗寶貝」最終搶救無效身亡，縱使馬會獸醫已即時趕赴現場，但可惜該駒無法救治，享年四歲。

「小馬」身高不過150cm　性格溫馴　適合小童策騎

翻查資料及綜合馬會資料，騎術學校有大馬班及小馬班，供市民報名參加。而大馬班則是常見的高大馬匹（Horse），今早在屯門公眾騎術學校毀欄逃走的馬匹屬於小馬（Pony），又稱為馬仔，是小馬班所用的馬匹。小馬是混種馬，毛髮顏色多變，一般包括傳統的棕、黑、灰色、棗色，有時亦會有雜色等。小馬即使長至成年，身型亦不高於150cm（14掌高），一般而言馬蹄較粗。由於小馬性格溫馴、服從及適應力強，故此方便6至14歲的小童策騎。

屯門公眾騎術學校1994年落成

康文署轄下設有兩所由香港賽馬會管理的公眾騎術學校，分別為屯門公眾騎術學校和鯉魚門公眾騎術學校。兩間騎術學校為市民提供多元化服務，以推動馬術運動。現時騎術學校設有大馬班及小馬班，供市民報名參加，而參加者必須年滿6歲，體重不超過155磅及健康狀況良好。今次發生「走馬」事件的屯門公眾騎術學校於1994年落成，佔地40,000平方米，設有三個裝有泛光燈的全天候沙地練習場、78個馬格、自動供水器，以及三間空調馬具室，存放英國優質皮製鞍具及馬勒。

文章授權轉載自《香港01》

香港路權獸醫奇景媳婦
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

泰國洞穴營救翻版…湖北少年溶洞失 百警救6天失敗

2019-03-22 18:13

上海4月首辦兩岸中學生籃球邀請賽

2019-03-22 17:10

替塵肺病工維權 自媒體編輯被捕

2019-03-22 18:07

北斗衛星團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-22 18:04

秦嶺別墅翻版？黑龍江伐林建私人莊園 驚動中央

2019-03-22 18:02

大陸「五一」連放四天消息一出 國際機票搜索暴增10倍

2019-03-22 16:18

ING可望獲准與北京銀行共同成立大陸首家外資控股銀行

2019-03-22 14:23

基層悲歌！一家四口住進窄房 10歲女兒只能用痰盂上廁所

2019-03-22 14:10

泰國前總理愛女婚宴超豪華 甜蜜婚紗照獨家曝光

2019-03-22 14:09

狠父將女童棄在香港機場餐廳外 遭逮後稱非常後悔

2019-03-22 14:08

江蘇鹽城大爆炸：至少47死，化工疏失的中國公安慘劇

2019-03-22 13:59

北角粵華酒店 又傳刀賊入房劫財內地女遊客

2019-03-22 12:05

「影子助理」4年詐薪14.7萬 區議員判囚8月

2019-03-22 12:05

突如其來的驚喜 大陸宣布 今年勞動節連放四天假

2019-03-22 11:14

江蘇化工廠爆炸 44死數百人輕重傷

2019-03-22 10:55

體驗鮮明常民生活 油麻地逛生猛不夜城

2019-03-22 10:02

江蘇鹽城化工廠爆炸 罹難者增至44人

2019-03-22 09:10

大灣區虎門二橋 清明前提早通車

2019-03-22 02:06

中老鐵路 首座長大隧道貫通

2019-03-22 02:06

「台陸通」APP線上辦理… 台胞福建領駕照更便利

2019-03-22 02:05

推動舊衣回收 7月起上海強制垃圾分類

2019-03-22 02:05

上海藍精靈主題樂園 今年開幕

2019-03-22 02:05

陸強迫同化 大學維吾爾文消失了

2019-03-21 23:44

Uber司機駕車邊看女乘客裙底直播 手機藏逾880片段

2019-03-21 23:00

重慶石柱縣爆發非洲豬瘟 9生豬發病

2019-03-21 21:47

福建再度啟動「101台灣青年創業扶持計劃」

2019-03-21 21:10

港巨富郭炳江出獄 感謝上帝陪伴

2019-03-21 20:24

台灣少數軟身保生大帝登陸 元長鰲峯宮啟程福建謁祖

2019-03-21 19:56

南投縣長林明溱拜訪劉結一 爭取觀光和農業出口

2019-03-21 19:44

江蘇鹽城天嘉宜化工廠爆炸 6人死亡30人重傷

2019-03-21 19:42

香港不夠幸福？ 排76名遜星、台

2019-03-21 18:17

嗆作家上熱搜 王思聰遭索賠1.6億人民幣急刪帖

2019-03-21 17:56

習近平會哈佛校長：教育交流 有助中美友好

2019-03-21 17:47

江蘇農藥化工廠巨爆 當地測到2.2級地震

2019-03-21 17:29

8歲至今被搜身逾20次 巴裔大學生批歧視條例落後

2019-03-21 16:29

綑綁虐打女友屍藏床底 男子藏械被捕爆案中案

2019-03-21 16:29

黃金神童到組「三劍俠」搞地產 李兆基物業遍全港

2019-03-21 16:29

漁護署宣布不再續牌 港野豬狩獵隊成歷史

2019-03-21 12:39

嫦娥四號探月工程團隊 獲影響世界華人大獎

2019-03-21 12:39
看更多

熱門文章

賣芭樂賺到15萬 郭董豪氣要退給燕巢農民

2019-03-22 10:03

郭台銘以三個「最」字 形容高雄燕巢芭樂

2019-03-21 20:35

江蘇鹽城化工廠爆炸 罹難者增至44人

2019-03-22 09:10

非開放陸資來台項目...愛奇藝台灣站將遭下架

2019-03-22 00:10

無知菁英太多 上海博學流浪漢被直播成網紅

2019-03-21 21:51

Uber司機駕車邊看女乘客裙底直播 手機藏逾880片段

2019-03-21 23:00

基層悲歌！一家四口住進窄房 10歲女兒只能用痰盂上廁所

2019-03-22 14:10

女大生為還債非法賣卵29顆 無麻醉「痛得要死」

2019-03-22 11:00

對外開放風向標 大陸外資持股51％的銀行來了

2019-03-21 22:15

突如其來的驚喜 大陸宣布 今年勞動節連放四天假

2019-03-22 11:14

悲慘！江蘇鹽城化工廠爆炸 47死640人傷

2019-03-22 13:23

韓國瑜22日出訪大陸城市交流 定位為經濟之旅

2019-03-21 23:20

泰國前總理愛女婚宴超豪華 甜蜜婚紗照獨家曝光

2019-03-22 14:09

狠父將女童棄在香港機場餐廳外 遭逮後稱非常後悔

2019-03-22 14:08

調整「五一」小長假 大陸今年放4天

2019-03-22 11:08

陸強迫同化 大學維吾爾文消失了

2019-03-21 23:44

海貿會改選…高孔廉當選會長 葉國一續任監事長

2019-03-22 01:16

陸委會民調 近八成民眾不贊成一國兩制

2019-03-22 00:07

江蘇化工廠爆炸 44死數百人輕重傷

2019-03-22 10:55

大陸增值稅改革細則來了！ 出口退稅率同步調整

2019-03-21 21:00

安胎藥吃完爆血流產 醫生竟辯稱「筆誤」開錯藥

2019-03-22 15:51

年薪人民幣150萬 之江實驗室全球徵才

2019-03-22 12:03

國際金融中心排名 上海穩坐第5

2019-03-22 02:06

陸半導體進口3,120億美元 去年成長19%

2019-03-22 01:50

「台陸通」APP線上辦理… 台胞福建領駕照更便利

2019-03-22 02:05

大陸「五一」連放四天消息一出 國際機票搜索暴增10倍

2019-03-22 16:18

中老鐵路 首座長大隧道貫通

2019-03-22 02:06

大陸三大電信運營商在20多個城市測試5G

2019-03-21 21:32

鴻海處分阿里巴巴股權 處分利益1.6918億美元

2019-03-21 21:48

美國默許台灣訂購F-16戰機 北京已向美提嚴正交涉

2019-03-22 19:40

大灣區虎門二橋 清明前提早通車

2019-03-22 02:06

南航涉疆航線 打通一帶一路沿線

2019-03-22 02:06

習訪義 將簽70億歐元經貿合作

2019-03-21 23:49

大陸對歐日韓、印尼不銹鋼鋼坯、熱軋板/卷 初裁反傾銷

2019-03-22 10:22

林明溱會劉結一 推銷南投果和茶

2019-03-22 00:02

泰國洞穴營救翻版…湖北少年溶洞失 百警救6天失敗

2019-03-22 18:13

福建再度啟動「101台灣青年創業扶持計劃」

2019-03-21 21:10

大潤發「淘鮮達」 送貨3公里擴展至5公里

2019-03-22 02:06

江蘇化工廠爆炸6死30重傷 曾被曝安全問題

2019-03-21 23:20

網紅鳳姐曾代言 虛擬幣吸金30億崩盤

2019-03-22 18:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top