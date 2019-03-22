上海4月首辦兩岸中學生籃球邀請賽

2019-03-22 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



為籃球明日之星在兩岸籃球體壇發展創造更多機會，上海宣布，將於4月27日舉辦首屆「三好海峽杯」兩岸中學生籃球邀請賽，來自兩岸男女各有8支高中籃隊200多名小將，屆時將上場對壘爭鋒。

「三好海峽杯」兩岸中學生籃球邀請賽今（22）日舉行新聞發佈會，上海市體育局副局長羅文樺指出，「海峽杯」兩岸籃球邀請賽從2016年以來，每年在上海和台北分別舉辦一次賽事，三年來打造成為滬台兩地的籃球交流平台。

羅文樺說，去年「海峽杯」特別由籃壇明星姚明親自率團赴台，今年起再向下扎根，將首辦「三好海峽杯」高中籃賽。

首屆「三好海峽杯」兩岸中學生籃球邀請賽將在上海浦東源深體育館登場，來自台灣的參賽隊伍包括北一女、能仁家商等，將迎戰上海體中、河北石家莊二中等大陸體育名校。

「海峽杯」是在在滬台雙城論壇的交流下，上海市體育局和台北市體育局共同主辦的體育交流賽事。值得一提的是，去年7月2018海峽杯邀請賽臺北站開打期間，上海東方大鯊魚籃球俱樂部副總經理曹健建言，「台灣校園籃球水準相對大陸較高，應該借鑒台灣校園籃球的發展經驗，為大陸籃球培育更深厚的人才儲備。」因此，護台籃球教練專門就此交流，就兩岸高中推廣籃球運動及運作聯賽等展開研討，「三好海峽杯」高中籃賽今年應運而生。