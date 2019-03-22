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替塵肺病工維權 自媒體編輯被捕

2019-03-22 18:07世界日報 中國新聞組／廣州22日電

深圳警方日前逮捕了兩名勞工維權人士，他們是自媒體《新生代》的編輯，長期關注工人權益和幫塵肺病工友維權。其中一名被捕者危志立的妻子鄭楚然表示，警員在拘捕時不斷出言恐嚇，指危志立擾亂公共秩序。

綜合媒體報導，鄭楚然是中國知名女權人士，她日前在網上發消息稱，丈夫危志立因幫助塵肺病工人維權，在廣州被深圳警方跨市拘捕。據鄭楚然的帖文，危志立在父母住所樓下被埋伏的警察拘捕。警察隨後上樓搜查危志立父母家，沒收他的電腦、手機等物品，並給他戴手銬。

鄭楚然轉述危的父母稱，警察在拘捕過程中不斷地惡言恐嚇，說危志立是被「洗腦」，才幫助塵肺病工友，指危「擾亂公共秩序」，帶走他是為了給他「教育」。其中一名警員在危父的要求下出示證件，顯示是深圳龍華公安局的民警。

鄭楚然又表示，丈夫被捕後，她不斷向深圳和廣州多個派出所打聽他的消息，被告知「查無此人」。危志立的同事、《新生代》另一名編輯柯成冰也在當晚失聯，懷疑同遭逮捕。

這並非深圳最近第一起維權人士遭拘補，今年1月8日，《新生代》主編楊鄭君在廣州被當地和深圳警察帶走，後以「擾亂社會秩序」罪名遭拘捕。

2018年11月，300多名因早年在深圳從事風鑽作業而患上塵肺病的湖南工人及死亡工友家屬南下維權，向深圳當局索償，遭當地警方出動辣椒水及催淚氣體清場，其後深圳當局承諾，一個月內會推出新的賠償方案，並派車將抗議者送返湖南。

深圳警察恐嚇
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