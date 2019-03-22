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泰國洞穴營救翻版…湖北少年溶洞失 百警救6天失敗

2019-03-22 18:13世界日報 中國新聞組／廣州22日電

湖北恩施市一名15歲少年在溶洞玩水失蹤，警方組織百人搜救隊伍入洞營救，經六天的搜尋，仍找不到少年，家屬周三同意停止救援。媒體形容這次事件如同「泰國洞穴救少年」中國版，不同的是這次營救以失敗收場。

南方都市報報導，救援隊總指揮表示，由於溶洞內水系複雜、暗流潛伏，搜救極為困難。他們認為「少年生存機率已為0」，家屬因擔憂救援人員安危，最終同意放棄救援，救援人員已陸續撤離。

湖北恩施市的初三學生林容（化名）與六名同學相約到深山的魚泉洞進行探險。據悉，進入洞穴後約400米處有一個水潭，林容提議下水潭玩，並第一個下水，隨後同學陳某、黃某也下水，其餘四人待在岸邊。

據報導，玩耍中林容不慎滑入深水處，岸上同學趕緊扔出衣服將陳某、黃某兩位同學拉上岸，而林容則沉入水潭。隨後同學報警並通知家長。

由於事發的魚泉洞是原始的喀斯特溶洞，地形複雜，洞內水潭深不見底，藏有不少暗河和支洞。

當地領導帶領派出所、安辦、衛生院等單位人員前往救援，架設三台大功率抽水設備對洞內水潭進行抽水，「洞裡暗流太多了，根本抽不乾，基本沒有效果」。

當晚，專業的「藍天志願救援隊」也趕到現場，他們划著小艇在潭面搜索，或是潛入水潭中尋找。可惜水潭下有許多暗洞，形成「洞中洞」，目前技術力量無法冒險再下洞中找尋，水下搜尋只好暫時終止。

報導說，救援隊總指揮表示，3月20日，他們已再次派出兩名潛水員攜帶專業裝備下潭深潛，其中一名潛水員下潛三次，最深一次深度達9.2米，發現水下有近90度垂直斷崖，遭遇地下暗河急流沖擊，無法繼續深潛，只好停止搜救，家屬最終因擔憂救援人員安危，遂也同意停止搜救工作。

總指揮說，「哪怕只有0.1%的希望，我們都要盡100%的努力去救援。現在我們可說真的盡了100%的努力了，但還是沒有看到一點希望，孩子的生存機率基本為0，屍體也不一定能找到。」他表示，學童家屬在現場，一直多次擔憂提醒他們注意安全，讓他感動。

救援人員划橡皮艇搜尋（取材自楚天都市報）。
救援人員划橡皮艇搜尋（取材自楚天都市報）。
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水下太危險，潛水員難以救援（取材自南方都市報）。
水下太危險，潛水員難以救援（取材自南方都市報）。
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