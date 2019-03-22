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秦嶺別墅翻版？黑龍江伐林建私人莊園 驚動中央

2019-03-22 18:02世界日報 記者李春／北京22日電

陝西秦嶺別墅事件在黑龍江牡丹江重現。地產商曹波、曹超和曹越父子三人，在黑龍江省牡丹江市山嶺上破壞百畝樹林，興建私人大莊園「曹園」，甚至還挖了一個湖。事件驚動中央，央視日前播出曹波受訪的片段，他聲淚俱下辯護，稱沒有損害百姓利益，節目提到曹已被刑拘，市委宣傳部21日澄清他只是接受調查。

體型最大的東北虎，已是「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一，在黑龍江省牡丹江市山嶺上種出來的森林中，已難以見到。而在東北的人類社會中，「東北虎」仍不時會露出蹤影，比如最新「曹園」事件，就可能再揪出一隻「東北虎」來。

所謂「曹園」事件，就是黑龍江省牡丹江市森林，被舉報有人破壞約百畝樹林，在其中興建大莊園，莊園還挖出湖泊一個，建起私人博物館一座。因之前陝西西安在秦嶺上建別墅的事件，引發出「陝西省西安市對抗中央」的政治結論，以及隨之而來對陝西和西安市的組織清洗，曹園事件曝光，黑龍江頭頭急得跳起，派督查組調查組前往，暫時還未有最後結果。

不理地方裁罰 傳有「東北虎」當靠山

正因為之前有陝西秦嶺別墅事件、河北石家莊劈山建別墅事件，牡丹江大莊園事件也引起全國關注，隨之而來是對曹園主人的起底，證實曹園的主人是地產商曹波、曹超和曹越父子三人。曹氏父子是由輪胎鋼線業務起家，後來轉向旅遊和商業地產開發，更南下海南三亞，開發地產項目。

海南省號稱「東四省」，即東北三省之外東北人最多的省份。曹氏父子據說與三亞政府合作開發商業地產項目，但不算成功，一方面是與合作方內訌，另一方面項目進度嚴重推遲，還被業主告上法庭，同時，由於拖欠借款，曹波已被列入限制消費人員名單。

在天涯海角未獲成功，未曾想老巢曹園又出事。這個莊園2005年開建，總投資逾億元人民幣，其間曾受當地土地部門三度要求拆除並罰款的行政處罰，但曹家理都不理。有人猜測，是因曹家的後面，有相當權勢的東北虎罩著。現在各大傳媒都在努力，去挖那東北虎是何許人也。

黑龍江秦嶺北京
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